Illa avisa que venen mesos de mesures "quirúrgiques" i dona per fet que la vacuna arribarà a principis d'any

Venen mesos complicats però hi ha un "horitzó d'esperança", que és el de l'arribada de dosis de les vacunes que es preparen per fer front al covid-19. És el diagnòstic de situació del ministre de Sanitat, Salvador Illa, que en una entrevista a RAC1 ha avisat que les mesures "quirúrgiques", com les que ha decidit el Govern amb el tancament de bars i restaurants, s'aniran succeint i adaptant a la realitat de cada territori durant les pròximes setmanes i mesos fins que es trobi un tractament eficaç per combatre el virus. Illa no ha descartat que les primeres dosis de la vacuna puguin arribar al desembre, com un regal del Nadal, i ha donat per fet que si no estan a punt a finals d'any sí que ho estaran entre els mesos de gener i febrer: "S'està fent un esforç molt potent", ha dit.

El ministre ha explicat que hi haurà diferents tipus de vacuna i que a mesura que passi el temps tindran més eficàcia. Ha detallat que tenen tres contractes firmats i que un preveu 30 milions de dosis al desembre, tres dels quals per a Espanya si la vacuna ha superat els filtres. Ha deixat clar que no sacrificaran aquests filtres de seguretat per les presses i s'ha mostrat contundent contra el discurs dels antivacunes: "No tenen raó i perjudiquen la societat".

Sobre la distribució de la vacuna, ha detallat que es farà de manera equitativa entre les comunitats autònomes i que es crearà un registre de vacunats covid-19, que estarà a punt al desembre. També ha avançat que els primers a vacunar-se seran els col·lectius de risc i les persones que hi conviuen. Ha avisat, amb tot, que queden uns mesos de mesures i de conviure amb un virus que pot generar "moltíssimes complicacions". Per això ja ha avisat que el Nadal d'aquest any no serà un Nadal normal i que caldrà mantenir les mesures.

Una segona onada diferent

El ministre ha defensat que la segona onada no està sent igual que la primera perquè ara la mortalitat és molt més baixa i es detecten més casos: "En la primera onada detectàvem un 10% dels casos i ara pensem que n'estem detectant entre un 60% i un 80% i que els contagiats són més joves". Illa ha donat suport a les mesures aprovades pel Govern per intentar que siguin contundents i amb una durada curta.

Pel que fa a les escoles, ha considerat que les coses s'han fet bé i ha dit que ara en el conjunt d'Espanya hi ha un 1,5% de grups confinats. "Ha passat el que prevèiem que passaria, s'han fet les coses raonablement bé, l'escola no és un focus de contagi però sí que reflecteix casos de l'entorn", ha explicat. El que encara no preveu el ministre és permetre l'entrada de públic als camps de futbol: "És prescindible", ha deixat clar.

El risc de rebrot baixa després de molts dies de pujada

El risc de rebrot per covid-19 a Catalunya ha capgirat la tendència a l’alça dels últims dies i ha baixat 11 punts, tot i que encara està a nivells molt alts (367,28). Així ho ha comunicat Salut, que ha registrat avui 2.716 casos nous de coronavirus confirmats amb PCR, que fa que la xifra total de positius des de l’inici de la pandèmia arribi als 167.455 casos. També s'ha informat de 15 noves defuncions a Catalunya, amb un total de 13.577. A més, continua augmentant la xifra de persones hospitalitzades: hi ha 39 nous ingressos que sumen 1.101 persones hospitalitzades, de les quals 191 són a l'UCI, tres més que ahir.