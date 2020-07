Illa confia en noves restriccions a Barcelona per frenar la transmissió comunitària

Els brots de l'Hospitalet i Barcelona són, juntament amb els de l'Aragó i el Segrià, els que més preocupen el ministeri de Sanitat. El ministre Salvador Illa assegura que més de la meitat dels nous positius corresponen a Catalunya i que això "indica que hi ha transmissió comunitària" i que cal posar-la sota control. Per això confia en les noves mesures que vol aplicar la conselleria de Salut per evitar que la situació es descontroli. El ministre, que ha assegurat sentir "una preocupació profunda" per la situació a Catalunya, ha explicat en una entrevista a Onda Cero que li consta que ahir hi va haver reunions fins molt tard per decidir com serien les noves restriccions, que ahir l'equip d'Ada Colau ja va detallar que s'enfocarien a reduir els contactes socials però que, en el moment actual, es descarta un confinament. El Govern ja ha convocat una roda de premsa a les 11.30 per detallar quins seran els passos a seguir.

Protecció Civil ha avançat que preveu aplicar a Barcelona el model de restriccions de l'Hospitalet de Llobregat per aturar l'augment de casos de coronavirus. "Anem cap al model de l'Hospitalet", ha assegurat la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, en declaracions a TV3, on ha detallat que el Procicat acabarà de concretar aquest matí les mesures. Ferrer ha apuntat que buscaran "evitar al màxim el contacte social", establir restriccions d'aforament a bars i restaurants –50% a l'interior i distància de dos metres entre taules a les terrasses– i cita prèvia per anar als establiments. A més, ha dit que és "molt probable" que es tanquin els locals d'oci nocturn.

Sobre la situació actual de brots, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que ja sabien que n'hi hauria quan van decidir aixecar l'estat d'alarma. "La clau és actuar amb rapidesa i contundència", ha dit, i ha apuntat que la majoria s'estan controlant, però que preocupen els de Lleida, l'Aragó i l'Hospitalet-Barcelona. El del del Segrià –ha dit– està "bastant estable", però encara no hi ha garantia que s'hagi acabat amb la transmissió comunitària. "Estem registrant un increment de casos, és veritat que el 70% són asimptomàtics i que es detecten per diagnòstic precoç i la majoria en menors de 50 anys", ha explicat.

Ha assegurat que de moment no s'està en l'escenari de decretar l'estat d'alarma però que no es descarta en funció de l'evolució: "No visualitzo aquesta situació ara però hi podríem arribar", ha apuntat, i ha dit que això podria passar si hi hagués contagi entre diferents comunitats autònomes. El ministre ha llançat un missatge optimista i ha defensat que fets com que ahir no hi hagués grans celebracions al carrer pel títol de Lliga del Madrid són "signes positius".

El ministre ha assegurat que si s'hagués de decidir avui no hi hauria públic als estadis de futbol quan arrenqui la temporada. "Hem d'actuar amb molta prudència", ha defensat. Sobre el ball de xifres de positius entre el ministeri i les comunitats, ha assegurat que ells donen les que els comuniquen i que Catalunya n'està donant moltes.