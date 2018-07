Immobilitzen bicicletes de lloguer per protestar contra l'especulació turística

Diverses bicicletes de lloguer, la majoria de l'empresa Donkey Republic, han quedat immobilitzades aquesta nit per veïns anònims de Barcelona que protestaven contra l'especulació turística. A les imatges i vídeos que han enviat els autors de l'acció es veu com col·loquen cadenats a les bicicletes i hi posen adhesius amb el lema: "Espai públic, negoci privat. Prou especulació turística". En un correu anònim, asseguren que l'acció s'ha dut a terme contra "centenars" de bicicletes.

El cop d'efecte l'ha donat, hores després al ple de Barcelona, el nou regidor de la CUP, Pere Casas que, aprofitant que es debatia un punt sobre les accions d'Arran contra el turisme, ha lliurat a l'alcaldessa una bossa on ha dit que hi havia les claus dels cadenats de les bicicletes immobilitzades. Segons ha explicat, els veïns que han protagonitzat l'acció els han fet arribar les claus. Casas ha pres possessió avui com a regidor en substitució de María José Lecha, que ha començat el procés de jubilació.

Fem entrega al #PleBCN dels centenars de claus que ens han fet arribar les veïnes corresponents als cadenats que s'han posat avui a les bicicletes de lloguer turístiques escampades per tota la ciutat.

NO ÉS TURISMEFÒBIA, ÉS LLUITA DE CLASSES! pic.twitter.com/EoaSNz8P5L — CUP Capgirem Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) 20 de juliol de 2018

El ple ha aprovat una proposició del PP que insta el govern a fer pedagogia de "la importància i els beneficis" del turisme per a Barcelona i a promoure les accions legals "oportunes" contra els "atacs" contra el sector.

L' última acció directa contra la massificació turística a Barcelona va tenir lloc el 9 de juliol, quan dos membres d'Arran van irrompre en un bus turístic (minuts després van fer el mateix a València) i van deixar dos pots de fum al pis superior del vehicle, des d'on també van desplegar una pancarta.

L'any passat Arran, el col·lectiu de joves de l'esquerra independentista, va protagonitzar un altre atac a un bus turístic i la plataforma Ens Plantem va convocar una protesta amb 250 persones al Poblenou que va acabar amb alguns d'ells llançant ous amb pintura contra la façana d'un hotel i algun pot de fum. També hi ha hagut manifestacions sense incidents amb fins a 1.000 veïns (a la Rambla l'any passat) per protestar contra la massificació turística.