Immunoteràpia, l’esperança per cronificar el càncer

La immunoteràpia ja no és un tractament experimental, tot i que encara hi ha ciutadans que s’ho pensen. És per això que l’Hospital del Mar ha iniciat una campanya per donar a conèixer aquest tractament contra el càncer entre la ciutadania. Quan a la Immaculada Falgueras el seu metge li va proposar provar la immunoteràpia per tractar el seu càncer, no sabia de què li estava parlant. “Però de seguida ho vaig preguntar perquè ja havia tirat la tovallola”, reconeix.

La immunoteràpia consisteix a estimular el sistema immunitari del pacient perquè reconegui i elimini el seu propi càncer. “Al contrari dels tractaments habituals, activa les nostres defenses, que estan com adormides amb el càncer, i el que fa és despertar-les perquè puguin atacar el tumor”, explica Edurne Arriola, cap de secció de càncer de pulmó de l’Hospital del Mar. S’administra per via endovenosa periòdicament, i durant el tractament s’avalua el tumor. “Si funciona, es manté indefinidament. Tant la quimioteràpia com la radioteràpia tenen una dosi màxima, mentre que la immunoteràpia, mentre doni beneficis, es pot administrar”, diu Arriola.

A l’Hospital del Mar s’estan tractant amb immunoteràpia un centenar de pacients a l’any. La majoria -entre 60 i 70- són pacients amb càncer de pulmó metastàsic. “La immunoteràpia ha demostrat beneficis comparada amb tractaments clàssics com la quimioteràpia o la radioteràpia”, explica Arriola. N’ha demostrat en melanoma, càncer de pulmó, de bufeta i de ronyó i està en curs d’aprovació per a altres tumors. “El benefici és de tal magnitud que ha portat a una aprovació més ràpida del que s’esperaria en altres situacions, i cada mes se n’aprova l’ús per a nous tumors o per a nous subtipus de pacients”, afegeix aquesta oncòloga.

A la Immaculada Falgueras li van diagnosticar càncer de pulmó el maig del 2014. Un constipat mal curat va fer sospitar la seva metge de capçalera, que li va demanar una radiografia de tòrax. “I al cap de dos dies ja sabia que tenia càncer de pulmó”, explica Falgueras, que és infermera de professió. Va fer radioteràpia i quimioteràpia, però dos anys després el tumor va reaparèixer i, per tant, la quimioteràpia. “La químio em queia fatal. El tumor creixia i jo disminuïa. Em trobava molt malament. I un dia li vaig dir a l’oncòleg que ho deixava, que ja no podia més”, explica aquesta infermera. I el metge li va respondre que si ella tirava la tovallola, ell li agafava. “I em va presentar el tractament amb immunoteràpia”, recorda Falgueras. Tres mesos després de començar el tractament, ja va notar-ne els efectes. “Em vaig trobar millor. La diferència amb la quimioteràpia pel que fa als efectes secundaris és total”, explica. De fet, fins i tot pot continuar amb normalitat la seva vida quotidiana. “Soc una privilegiada”, diu.

Més supervivència

La immunoteràpia té menys efectes secundaris, cosa que valoren, i molt, els pacients, ja que toleren millor el tractament i els permet tenir més qualitat de vida. “Els efectes secundaris són, en general, menys freqüents, més lleus i més fàcils de tractar”, diu Arriola. Entre els efectes secundaris de la immunoteràpia hi ha afectacions a la pell, diarrees, afectació a les glàndules tiroides, alteracions hepàtiques o hipòfisis.

Amb la immunoteràpia, la Immaculada Falgueras ha aconseguit mantenir “estancat” el tumor. “I que estigui quiet ja vol dir una millora”, assegura. No tots els pacients, però, són susceptibles a aquest tractament. Els patòlegs són els encarregats de fer el diagnòstic del càncer. Lara Pijuan, patòloga experta en càncer de pulmó, explica que la seva feina és determinar amb biomarcadors quins tumors tenen més probabilitat de respondre al tractament amb immunoteràpia. I amb aquesta informació, l’oncòleg decideix el tractament. “No tots els pacients són candidats, però encara que jo posi a l’informe que el tumor no mostra expressió a aquests biomarcadors, alguns hi acaben responent perquè tot això encara s’està investigant”, reconeix Pijuan.

La immunoteràpia, que es fa servir sola o combinada amb els tractaments tradicionals, és una “esperança” per als pacients de càncer amb metàstasi. “En aquests pacients, els tractaments amb químio i ràdio combinades sempre acabaven fallant i amb la immunoteràpia estem veient supervivents a llarg termini”, destaca Arriola. En càncer de pulmó la supervivència era de 12 o 14 mesos, i ara estan veient pacients que viuen cinc anys o més. “I cinc anys ara; més endavant esperem que alguns pacients puguin cronificar la malaltia”, conclou Arriola.