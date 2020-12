Imputen per homicidi la directora d'una residència de Madrid que no va derivar una anciana a l'hospital

Nou mesos després del començament de la primera onada i de l'impacte més ferotge de la pandèmia del coronavirus a Espanya, la justícia comença a avançar en les diferents investigacions obertes per la gestió de l'emergència a les residències de gent gran. Un jutjat madrileny ha imputat per un presumpte delicte d'homicidi la directora d'una residència de la capital espanyola per la mort d'una anciana amb coronavirus que no va ser derivada a un hospital. Es tracta de la primera citació a declarar d'un responsable d'una llar de gent gran. A banda, l'Audiència Provincial de Madrid ha ordenat investigar la mort de nou ancians en residències del municipi de Leganés.

En la primera interlocutòria, avançada per la SER i a la qual ha tingut accés Efe, el titular del jutjat d'instrucció número 50 de Madrid considera que els fets denunciats per familiars de la persona morta i el col·lectiu Marea de Residències "tenen caràcter de presumptes delictes d'homicidi". Per això cita a declarar com a imputada la directora del centre Gran Residencia el 26 de febrer i també un metge de la residència com a testimoni. De totes maneres, la decisió encara es pot recórrer.

El procés és fruit de la querella interposada per una vintena de familiars de morts en residències de la Comunitat de Madrid contra els seus responsables i també contra la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i dos dels seus consellers, per presumptes delictes d'homicidi imprudent, lesions, omissió del deure de socors, prevaricació i tracte degradant.

Tots aquests familiars formen part del col·lectiu Marea de Residències. El seu advocat, Carlos Vila, subratlla a Efe la importància que, per primer cop a la Comunitat de Madrid –que ells en tinguin constància– un magistrat citi com a imputada la responsable d'un d'aquests centres per determinar què hi va passar i demostrar "que l'actuació de la Comunitat de Madrid va ser nefasta i no va prendre mesures fins que no hi va haver més de mil morts".

Pressió sobre Ayuso

Ayuso no té damunt la taula de moment cap amenaça d'imputació per la gestió de la crisi. La querella va correspondre a un jutjat d'instrucció ordinari que, al seu torn, la va enviar al Suprem. Aquest en va demanar un informe i va apuntar que, si hi hagués indicis de delicte, caldria que es derivés al Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM). Fins ara, doncs, el cas continua en mans de la justícia ordinària, una situació que els denunciants han recorregut perquè es tracta de casos "molt similars".

La Marea de Residències també ha aconseguit mantenir una via judicial oberta a l'Audiència Provincial de Madrid per investigar la mort de nou persones per coronavirus en residències. El jutge havia decidit desestimar la causa però ara torna a ser damunt la taula malgrat el rebuig també de la Fiscalia. Els magistrats consideren que "els fets poden ser constitutius, inicialment i sense perjudici d'una ulterior qualificació jurídica, d'homicidi imprudent, d'omissió del deure de socors, de delicte de tracte degradant i de delicte de prevaricació".

En aquest cas, recorden que no són competents per decidir sobre la responsabilitat d'Ayuso i els seus consellers, però sí per determinar si hi va haver delicte des dels centres. Per això demana a les residències l'historial clínic dels ancians morts per coronavirus, així com totes les decisions que es van prendre en particular, també dels recursos de què disposaven, i demana al seu torn a diferents hospitals que informin també de l'historial clínic d'aquestes persones.