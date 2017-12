Indicis de “criminalitat” al Golfet de Palafrugell

La polèmica construcció del xalet de mil metres quadrats a la cala del Golfet de Calella de Palafrugell suma un nou revés judicial. El fiscal especialitzat en medi ambient i urbanisme Enrique Barata ha presentat una denúncia al jutjat de la Bisbal d’Empordà perquè hi veu “indicis de criminalitat”, i ha demanat que s’investigui si s’han comès delictes de prevaricació urbanística i contra l’ordenament del territori -per construcció il·legal-. La denúncia per la via penal se suma als dos contenciosos administratius que hi ha oberts per la via civil i que van presentar la Generalitat i la plataforma Salvem el Golfet, respectivament. “És una molt bona notícia perquè referma la nostra denúncia”, va afirmar a l’ARA la presidenta de l’entitat, Margarita Riera, que va admetre que no li sorprenia la decisió del fiscal perquè la construcció “acumula fins a 21 motius per ser declarada il·legal”. Serà la investigació dels Mossos d’Esquadra la que acabi confirmant o no les acusacions. Els agents la tenen oberta des de l’any passat a petició del fiscal, quan va obrir una actuació d’ofici.

Com que la Fiscalia General de l’Estat limita a un any el temps que es pot retenir la causa, Barata ha hagut de triar entre dues opcions: arxivar el cas o enviar-lo al jutjat perquè es continuï investigant. I ha optat per la segona via, perquè sospita que l’obra del xalet podria constituir un delicte.

Ara el jutjat haurà de decidir si trasllada a la policia catalana l’encàrrec de la investigació, tal com ha demanat Barata. Si quan acabin l’atestat els Mossos conclouen que hi ha hagut irregularitats, el fiscal podria imputar el promotor del xalet de luxe, Casa Calella SL, o presentar càrrecs contra l’Ajuntament de Palafrugell si es trobessin irregularitats amb les llicències.

Els permisos i els canvis urbanístics els va executar l’equip de l’exalcalde socialista Juli Fernández, que continua defensant la legalitat de l’obra. “Les llicències i tots els tràmits s’ajusten a la normativa”, va assegurar Fernández, que es va mostrar confiat i “tranquil” perquè “si el fiscal hagués vist indicis clars de delictes ja ho hauria dit”. L’actual alcalde, Josep Piferrer, d’ERC, va declinar fer valoracions sobre la decisió del fiscal i va assenyalar que fins que els jutjats no tanquin els casos oberts “no es posicionaran” sobre el futur del xalet.

Una vintena d’irregularitats

La plataforma Salvem el Golfet va ser la primera a interposar un recurs fent valer la vintena d’irregularitats en què assegura que incorren les obres, com ara que el xalet se situa en un penya-segat de caràcter inestable, a tocar de l’espai protegit del Cap Roig, sense un estudi paisatgístic i superant l’altura màxima permesa -sis metres: la casa en té set i mig-. La Generalitat va al·legar unes raons semblants en el seu recurs, en què va establir que el xalet “vulnera el volum màxim d’edificabilitat, el nombre de plantes i els criteris d’adaptació topogràfica”. Les sospites d’irregularitats i la polèmica que envoltava el projecte van contribuir a trencar el govern de Palafrugell que, fins al mes de març, estava format pel PDECat i el PSC. Després de la ruptura, els demòcrates i els republicans van presentar una moció de censura contra Fernández i des de llavors governen en coalició.