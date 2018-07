Indignació entre els immigrants de la tancada per la cancel·lació de la reunió amb la subdelegació del govern

El col·lectiu de la Tancada de Migrants, que tenen ocupats cinc centres a Catalunya per reivindicar millores, es mostraven optimistes de cara a la reunió que havien de tenir aquest matí amb la Subdelegació del govern de l'Estat a Barcelona.

Però a les 10.29 h, explica Norma Falconi, de Papeles para Todos y Todas, han rebut un correu informant de la cancel·lació de la trobada, "sense una explicació clara de per què". Els han dit, explica, i confirmen des de la Delegació, que el motiu principal era la vaga de taxistes a Barcelona, que els ha modificat l'agenda.

540x306 Tancada d'immigrants i refugiats contra el racisme a l'antiga Escola Massana de Barcelona / PERE VIRGILI Tancada d'immigrants i refugiats contra el racisme a l'antiga Escola Massana de Barcelona / PERE VIRGILI

Però no tenen una data alternativa i al voltant de vint dels immigrants han decidit manifestar-se al carrer Mallorca, tancant durant uns minuts el pas dels cotxes als carrers, per mostrar la seva "ràbia", en paraules de Falconi.

"Ens treuen la possibilitat d'una reunió per necessitats vitals com la nacionalitat sense examen, el tancament dels CIES, l'empadronament per tothom...", ha explicat citant algunes de les onze reivindicacions que fan que estiguin tancats des de fa 95 dies a l'Escola Massana, al barri del Raval de Barcelona.

Posteriorment van seguir el seu exemple al Poblenou, a Badalona, Blanes i l'Hospitalet de Llobregat, on també hi ha espais ocupats per demanar solucions immediates al que consideren una vulneració dels seus drets.