Ingressa a presó un home que portava 1,5 quilos de cocaïna dins el seu cotxe a Figueres

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres (Alt Empordà) van detenir dimecres un home de 30 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Girona, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els fets van passar durant un control policial a la carretera N-II, a l'altura del punt quilomètric 741, al terme municipal de Borrassà (Alt Empordà).

Durant l'operatiu, els agents van aturar un vehicle i van identificar-ne el conductor. Mentre escorcollaven el cotxe, l'home es va mostrar molt nerviós i va donar respostes incoherents a les preguntes que li feien els policies. Finalment, els mossos van trobar a dins del vehicle una capsa amb uns 500 grams de cocaïna.

Per aquest motiu se'l va detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. El cos policial va traslladar el vehicle fins a la comissaria per tal de fer més comprovacions i, gràcies a gossos ensinistrats, es va localitzar en un amagatall als seients posteriors del vehicle un paquet que contenia un quilogram més de cocaïna. Els agents van valorar tota la substància comissada en uns 94.000 euros.

El mateix dia es va fer una entrada i perquisició al domicili del detingut, a Girona, ja que tenien indicis que a dins de la casa hi podria haver més droga. Durant l'escorcoll es va intervenir una pistola detonadora, tres telèfons mòbils, dues bàscules de precisió amb restes de droga, substància de tall, una màquina de comptar bitllets i 3.000 euros en efectiu. El detingut va passar l'endemà, dijous, a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que va decretar-ne l'ingrés a presó.