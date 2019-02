Porten un 'pis rusc' fins a les portes de l'Ajuntament de Barcelona

Els impulsors del projecte dels 'pisos rusc' no s'aturen. Tot i que l'Ajuntament de Barcelona ha repetit en més d'una ocasió que aquests habitacles no s'ajusten a normativa –els més petits fan 1,2 metres d'alçada i d'amplada i 2,2 metres de llargada i el preu del lloguer és d'uns 200 euros mensuals– i que no n'autoritzarà l'obertura, Haibu 4.0 manté la seva lluita clandestina i assegura que ja té promocions en funcionament. Avui, per protestar per com està gestionant la problemàtica l'equip d'Ada Colau, han instal·lat un dels seus habitacles a la plaça de Sant Jaume. Diuen que no en marxaran fins que el govern municipal no els rebi.

La mobilització ha començat a la plaça Catalunya i després han arrossegat un d'aquests 'pisos' amb rodes fins a les portes de l'Ajuntament, davant de la mirada incrèdula dels vianants amb qui s'anaven creuant. Els responsables de la iniciativa asseguren que el consistori s'ha negat de manera sistemàtica a escoltar-los i s'ha limitat a precintar-los les obres, i per això defensen que no es mouran de l'habitacle fins que els rebi algú de l'equip de govern. Han batejat la protesta com a Operació Troia.

Per accedir a un d'aquests habitacles cal tenir entre 25 i 45 anys i una nòmina de més de 450 euros. El lloguer que els responsables del projecte demanen per a cada habitacle varia en funció de la mida i de la ciutat on es troba. Els més grans, pensats per a dues persones, fan 2,4 metres d'ample, 2 d'alt i 2,3 de llarg i tenen un preu que, en funció de la ubicació, oscil·la entre els 275 i els 325 euros mensuals.

Des de Haibu 4.0 defensen que ja tenen tres projectes en marxa a Barcelona, que estarien funcionant de manera clandestina, i que n'hi ha més de projectats. Asseguren que és una manera de fer front a la crisi de l'habitatge i que viure en un d'aquests habitacles és més digne que compartir habitació en un alberg.

"No complir la llei surt molt car"

La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, que ha comparegut amb motiu de la protesta, ha insistit en la necessitat de complir la legalitat i d'implantar un habitatge digne i de qualitat, i ha recordat que la llei catalana determina un mínim de cinc metres quadrats per a una habitació digna. "No autoritzarem res que no estigui sota el paraigua de la llei", ha dit. Sanz ha recordat que fa uns mesos ja van precintar unes obres detectades a Sants i que a través de la inspecció es faran totes les actuacions necessàries per evitar els 'pisos rusc'.

"No complir la llei surt molt car", ha avisat, i ha assegurat que no només hi haurà precintes sinó també multes. La tinent d'alcalde ha assegurat que si és cert que hi ha promocions d'aquest tipus en funcionament, les detectaran i les tancaran perquè es tracta de projectes que no s'ajusten a la llei i que no afavoreixen un habitatge digne.

El grup municipal de la CUP ha sigut molt crític amb la protesta d'avui. Consideren que els porjectes dels 'pisos rusc' és "denigrant" i que els problemes d’habitatge no es resolen amb aquest tipus de propostes. Per això ha demanat contundència a l'Ajuntament. "Atempta contra la dignitat de les veïnes", ha defensat la regidora Maria Rovira, que ha demanat "mesures valentes" com l’expropiació de pisos buits per fer front a la crisi de l'habitatge.