Els aparcaments pròxims a les estacions de tren: insuficients i degradats

Quan falta poc més d'un any perquè la restricció d'entrar a Barcelona per als cotxes més contaminants sigui permanent (ho serà a partir del gener del 2020), l'alternativa que ha de suposar la xarxa del transport públic topa amb un dèficit important: la falta d'aparcaments dissuasius suficients i amb prou infraestructura a prop de les estacions de tren dels municipis de la regió de Barcelona. Un estudi del RACC, que n'ha analitzat una desena de diferents ciutats, constata el suspens d'aquesta xarxa d'aparcaments, que és una peça fonamental per a la mobilitat.

A la regió metropolitana de Barcelona hi ha 127 estacions ferroviàries (de Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat) però només la meitat tenen un aparcament que permet als usuaris deixar el cotxe privat i continuar el trajecte fins a la capital en transport públic, el que s'anomenen 'park & ride'. Si només es compten els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que sumen 53 estacions, el 77% tenen un aparcament dissuasiu. El problema, segons el RACC, no només és que en calen més, sinó l'estat en què es troben molts d'ells i la capacitat "insuficient" per assumir la demanda creixent que s'espera per part dels ciutadans, sosté el president de l'entitat, Josep Mateu.

Mateu n'ha citat un exemple: "Només cal passar per la carretera de Vallvidrera, la que uneix la Floresta amb Barcelona, per veure cotxes aparcats a tot arreu, fins i tot al mig del bosc, de conductors que després agafen els Ferrocarrils". Per això Mateu ha instat les administracions, i especialment l'AMB, a actuar de manera "urgent" per adequar els pàrquings abans.

La prohibició d'entrar a Barcelona per als cotxes que no tinguin etiqueta ambiental de la DGT –un escenari que avui només es donaria en cas que es declari un episodi d'alta contaminació atmosfèrica– afectarà uns 130.000 usuaris, segons els càlculs del RACC. D'aquests, 100.000 són vehicles que entren i surten cada dia de la ciutat.

Els punts on l'auditoria del RACC detecta les principals mancances en els aparcaments analitzats són l'accessibilitat (falta senyalització), la infraestructura (manca sistema de vigilància, il·luminació i sobretot informació a la web o aplicacions mòbils) i també la connexió amb les estacions de tren (no hi ha itineraris segurs i separats per a vianants, en molts casos). El director de la Fundació RACC, Lluís Puerto, ha insistit que si no s'actua la situació d'aquí un any serà més "crítica".

L'auditoria ha analitzat els aparcaments dissuasius de Castellbisbal, Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, Martorell, Badalona, Terrassa Est, Mataró, Sant Joan Despí, Castelldefels i Vilanova i la Geltrú. Set dels deu suspenien pel que fa a infraestructura i accessos per arribar-hi, així com per la connexió que tenen amb l'estació ferroviària que tenen a prop.