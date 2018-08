Intensifiquen els contactes per posar fi al copagament

Tot i que encara falta ultimar serrells, tot apunta que l’eliminació del copagament farmacèutic als pensionistes està cada vegada més a prop. En la primera de les reunions que va tenir lloc després que el govern espanyol i Podem arribessin a un pacte sobre el sostre de despesa, es van emplaçar a altres trobades per aconseguir tancar l’acord. “Estem treballant perquè tiri endavant, i el govern de Sánchez s’ha compromès a estudiar la proposta”, va apuntar ahir després de més de tres hores de reunió la portaveu adjunta de Podem, Ione Belarra, que va reivindicar que “no s’entendria que una proposta de total consens per a milions de pensionistes” no sigui acceptada. La proposta de Podem reclama l’eliminació del copagament farmacèutic a tots els pensionistes els pròxims dos anys amb un cost de 600 milions d’euros. Segons fonts de Podem, el govern espanyol defensa l’eliminació del copagament a pensionistes, però segons nivell de renda. “Els pensionistes no poden tornar a pagar per medicaments que ja han costejat amb els seus impostos”, va defensar ahir Belarra, que va denunciar que “és una aberració el que va fer el PP”.

La revisió del copagament farmacèutic és una demanda que reclamaven fa temps tant els col·legis de professionals com economistes de la salut. Des que va entrar en vigor l’actual copagament farmacèutic el juliol del 2012, els jubilats amb una renta inferior a 18.000 euros anuals paguen el 10% de l’import dels medicaments amb un màxim de 8,23 euros al mes. Els pensionistes amb ingressos entre 18.000 i 100.000 euros també aporten un 10%, però amb un màxim de 18,52 euros, mentre que les rendes superiors als 100.000 euros paguen un 60% amb un màxim de 61,75 euros. Els treballadors també paguen un 40%, un 50% o un 60% dels medicaments en funció de la renda. A la reunió d’ahir també s’havien d’abordar les retallades en dependència, però els grups es van emplaçar a discutir-ho en altres trobades.