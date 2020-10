Intent de desallotjament de matinada de la Casa Buenos Aires de Vallvidrera

Una vintena de vehicles dels Mossos d'Esquadra s'han presentat, a primera hora del matí, a la Casa Buenos Aires de Vallvidrera, un edifici modernista que fa més de vuit anys que va deixar de funcionar com a residència de gent gran i que fa temps que està ocupat per un projecte d'autogestió veïnal que volia evitar els plans de la propietat d'enderrocar-lo i fer-hi un hotel. L'Ajuntament de Barcelona va anunciar, al mes de juliol, que expropiaria aquest immoble i que el seu projecte era mantenir-lo com a espai per a gent gran i afegir-hi habitatge.

Aquest gest, però, no ha frenat els plans de la propietat, la congregació religiosa dels pares Paüls –que té un acord de venda amb la societat London Private Company– de desallotjar la Buenos Aires. Avui a les sis del matí s'hi ha presentat la policia, que finalment s'ha retirat perquè hi havia desenes de persones concentrades tant dins com fora de l'immoble. La policia confirma que el desallotjament ha quedat anul·lat.

Barcelona expropiarà la Casa Buenos Aires per evitar l’enderroc

El regidor de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament, Marc Serra, ha lamentat l'intent de desallotjament de la Buenos Aires tenint en compte que l'edifici serà expropiat i ha assegurat que es tracta d'una acció "cruel" que posa en perill la funció social de l'actual projecte d'autogestió. Per això ha demanat al departament d'Interior que el freni. Poc després que el regidor fes aquesta petició, la policia s'ha retirat de Vallvidrera.

⚠⭕ESTAN DESALLOTJANT LA BUENOS AIRES⭕⚠



➡Ha arribat la BRIMO!

Vine a donar suport. Necessitem ser moltes!



📌 C/ Mont d'Orsà, 31 Vallvidrera

🚇 <FGC> Peu del Funicular + FUNICULAR fins Vallvidrera Superior

⏰ ARA MATEIX [6:00h] #NiundiasenseBA pic.twitter.com/zWhYPrfNv9 — Casa Buenos Aires - Vallvidrera (@labuenosaires__) October 15, 2020

En el moment d'anunciar l'expropiació, la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, va admetre que aquesta via, que es podria allargar dos o tres anys, no servia per frenar l'amenaça de desallotjament, però alertava que qualsevol opció que passés per deixar la casa buida era una mala notícia per al barri i assegurava que havia demanat a la propietat que frenés el desallotjament. La Buenos Aires ha viscut aquest matí el segon intent de desnonament.

Tot i la retirada de la policia, centenars de persones s'han concentrat davant de la Buenos Aires per donar suport al projecte.

La mansió modernista Buenos Aires se salva a última hora del desallotjament

Amenaça per a 4 famílies vulnerables

D'altra banda, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) ha fet una crida aquest matí a concentrar-se davant del número 477 del carrer Aragó per evitar el desnonament de quatre famílies vulnerables. Asseguren que Norvet, que és propietari del bloc, està vulnerant la llei perquè no ofereix lloguers socials a les famílies. La policia ha arribat al bloc quan passaven pocs minuts per a les vuit del matí. La PAH fa una crida a tothom a concentrar-se per evitar l'acció policial.