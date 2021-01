La Generalitat i Endesa atribueixen els talls de llum a Barcelona a les connexions il·legals a la xarxa

Els departaments d'Interior i d'Empresa i Coneixement atribueixen els talls d'electricitat a Barcelona a les connexions fraudulentes que es fan per cultivar i produir marihuana de manera il·legal en molts habitatges. Han arribat a aquesta conclusió després d'haver mantingut una reunió amb els responsables d'Endesa a Catalunya i pocs dies després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, recriminés al Govern la falta d'inversió a la xarxa elèctrica.



Fa mesos que el Govern i la companyia elèctrica Endesa treballen en un pla per identificar les connexions fraudulentes, que generen interrupcions en el subministrament i perjudiquen la qualitat del servei al conjunt de la ciutadania. De fet, el director general de la Policia, Pere Ferrer, ha destacat que hi ha hagut un "fort augment del cultiu de plantacions de marihuana a Catalunya", que necessiten electricitat per mantenir-se. També ha destacat que "aquest fet delictiu, agreujat pel poc càstig penal d'aquest tipus d'il·lícit, se suma al preocupant increment de grups criminals violents amb derivacions internacionals que hi ha al darrere".



La reunió, que ha estat presidida per la secretària general d'Interior, Beth Abad, i ha comptat amb la participació del director general d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, Manel Torrent, i diversos directius d'Endesa a Catalunya, ha reprès un tema que es va començar a tractar a finals de l'any passat i que continuarà sobre la taula durant un mes amb la voluntat d'incorporar representats del món local afectats pels talls d'electricitat que provoca la producció de marihuana, segons ha recollit l'ACN.



I és que es comencen a sentir les veus d'una situació que ha empitjorat en les últimes setmanes. Els talls d'electricitat s'han tornat cada cop més recurrents a Barcelona i a la seva àrea metropolitana, especialment en barris com el Raval, Torre Baró i Sant Roc, a Badalona. Colau es va adreçar aquest dimarts per carta al president d'Endesa, Juan Sánchez-Calero, per demanar solucions immediates durant l'onada de fred, i va instar la Generalitat i l'Estat a fer que l'elèctrica compleixi les seves obligacions.