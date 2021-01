Més rapidesa per tramitar les multes del primer estat d'alarma que continuen pendents. Aquest és l'anunci que ha fet el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, després que l'ARA hagi publicat que el Govern ha cobrat 8.000 sancions -el 4,7%- de les 170.000 posades entre el 14 de març i el 21 de juny de l'any passat per saltar-se les restriccions del covid-19. Fins ara s'han tramitat poc més de la meitat de les denúncies de la primera onada, unes 90.000. Sàmper ha assegurat que Interior buscarà "mecanismes" per agilitzar les multes del primer estat d'alarma i ha admès que la velocitat en què és tramiten "no és la que es voldria".

Malgrat tot, Sàmper ha recordat que gran part de les sancions pendents, com que es consideren lleus i s'emparen en la llei de salut pública, poden començar a prescriure, com a molt aviat, a finals de maig d'aquest any -perquè l'estat d'alarma va aturar els tràmits administratius durant dos mesos-. "Intentarem que no prescriguin i executar cobraments immediatament", ha afegit. El conseller ha atribuït el ritme lent al fet que tant Interior com Salut -que des del juny gestiona les denúncies per incompliment de les mesures covid- han rebut moltes multes "en un moment de pandèmia". Salut ha continuat sense donar les dades de quantes sancions ha tramitat i cobrat durant la segona i la tercera onades.

En llibertat els detinguts a Pallejà

Precisament, Sàmper ha lamentat que l'últim cap de setmana s'hagin produït dues festes il·legals, a Pallejà i Matadepera, amb enfrontaments amb la policia en accions "negacionistes" contra les restriccions. Els dos detinguts majors d'edat pels aldarulls a Pallejà han passat aquest matí a disposició del jutjat de guàrdia de Sant Feliu de Llobregat, que els ha deixat en llibertat. La jutge els obliga a comparèixer cada setmana al jutjat i la causa està oberta pels delictes d'atemptat a agents de l'autoritat, resistència, lesions, danys i desordres públics.

Per acabar, el conseller d'Interior ha demanat que els Mossos d'Esquadra i les policies locals siguin prioritats en els plans de vacunació contra el covid-19 perquè són "un servei essencial". Sàmper ha precisat que ara hi ha 480 mossos confinats per coronavirus, un 3% de la plantilla.