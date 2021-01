El temporal amaina però Interior avisa que "el perill encara existeix"

La recomanació dels equips d'emergència és la mateixa que la dels últims dos dies: millor no sortir de casa. El temporal Filomena amaina, fins i tot en algunes comarques més de pressa del que estava previst, però, segons ha advertit el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, "el perill encara existeix". Els responsables d'emergències han comparegut aquest migdia per explicar les últimes incidències i quin és el pronòstic per a les pròximes hores.

En línies generals, la situació tendeix a normalitzar-se. "La nevada afluixa", ha dit Sàmper. Però en algunes comarques encara continuarà nevant. Aquesta matinada, segons ha explicat el director del Servei Meteorològic de Catalunya, Eliseu Vilaclara, ha continuat caient neu a l'interior de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i al Pirineu Occidental i, al matí, també ha nevat a les comarques de Ponent. La neu continuarà caient a les mateixes zones i també a l'Anoia i la Segarra, però en general anirà pujant la cota de neu i la nevada s'anirà convertint en pluja. De cara a la nit i la matinada, "la nevada serà cada cop més feble", segons Vilaclara, que confia que demà es pugui donar per finalitzat el temporal. Tot i així, el responsable de prediccions ha advertit que la neu s'anirà fonent i això provocarà que "les temperatures mínimes siguin molt fredes a les nits". De fet, ha parlat de "temperatura mínima extrema".

L'altre risc és del vent. L'avís del pla Ventcat ja s'ha desactivat, "però això no vol dir que no faci vent", ha insistit Sàmper, i cal tenir en compte que les ratxes de vent poden fer caure les branques dels arbres, especialment si estan plenes de neu. Finalment, la tercera pota de la tempesta, la que referència a l'onatge, encara preocupa, si bé "els pitjors episodis ja s'han produït aquesta matinada", especialment al delta de l'Ebre. L'avís per mala mar continua activat.

Ciutadans a les fosques

Ara mateix una de les conseqüències del temporal que més preocupa els serveis d'emergència és el nombre de ciutadans que s'han quedat sense llum. La cap del servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, ha explicat que encara queden 6.360 abonats a les fosques i ha lamentat que també han tingut 25 incidències telefòniques, 8 del telèfon fix, un aspecte preocupant, ja que, en alguns casos és des d'on s'ofereix la teleassistència. Un dels municipis que més han patit els talls de llum ha sigut Falset, ja que els problemes van començar ahir a la nit. A poc a poc, però, els abonats han anat recuperant la llum. Actualment, els municipis més afectats són Agramunt (amb 689 abonats sense llum), Arnes (530), Marçà (465), l'Ametlla de Mar (407) o Palamós (223). A Arnes, segons Font, ja hi estaven arribant dos generadors darrere de la màquina llevaneu.

Si bé la majoria de les conseqüències del temporal van minvant, en el cas de la mobilitat no és així. Si a les vuit del matí hi havia 13 vies tallades, a les dues del migdia ja eren 17. Pel que fa a les vies on cal circular amb cadenes, si a les vuit eren 96, al migdia ja eren 160, segons ha explicat Lourdes Puigbarraca, subdirectora del Servei Català de Trànsit. La major part de les incidències es concentren entre Lleida (5 de tancades i 99 amb cadenes) i Tarragona (8 de tallades i 34 amb cadenes). També hi ha incidències a Girona (3 tallades) i a Barcelona (1 tallada i 6 amb cadenes).

Pel que fa als camions de gran tonatge, el comissari Joan Carles Molinero ha explicat que ja se'ls deixa circular per l'AP-7, l'AP-2, l'A-2 i la C-25 i així es mantindrà mentre la meteorologia ho permeti. Segons Molinero, hi ha 1.500 camions esperant per passar a França. Durant aquesta matinada, els Mossos han sancionat 15 turismes a Montserrat i 7 més al Montseny, per saltar-se el confinament municipal pel covid-19. Molinero ha lamentat que desobeint aquestes prohibicions "posen en risc la seva integritat i també la dels serveis d'emergències" que treballen per restablir la normalitat.