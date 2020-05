Interior creu que s'hauria de multar qui no porti mascareta a l'espai públic

El conseller de l'Interior, Miquel Buch, s'ha posicionat aquest dilluns, en entrevista amb Els matins de TV3, sobre si s'hauria de multar qui no porti mascareta als espais públics. "Sí, hauria de ser una multa", ha dit, poc després de lamentar la decisió del govern espanyol de mantenir el Baix Montseny en fase zero malgrat estar entre les regions sanitàries que la Generalitat proposava per avançar a la fase 1 del desconfinament. "A aquestes propostes que s'han anat fent comptant amb l'opinió dels experts moltes vegades ens han dit que no però s'han acabat fent. Madrid ens acabarà dient que sí", ha defensat Buch, confiant que aviat el ministeri de Sanitat acabi cedint com va passar amb la territorialització del desconfinament per regions sanitàries en comptes de per províncies.

Buch ha tornat a confirmar la incertesa sobre el retorn a les classes a Catalunya i ha recordat que a la fase 2 podran obrir segons el ministeri i que "el departament d'Educació està treballant fa setmanes per establir com s'adapta" a la desescalada.

El conseller, que ha defensat que només "petites minories" no han complert com pertoca el confinament i el desconfinament, ha defensat que les franges horàries per passejos i esports es vagin flexibilitzant, amb excepció de les de la gent gran, a qui s'ha de protegir. Ha confirmat també que demanarà al govern espanyol que els que fan esport al carrer puguin fer-ho fora del seu municipi. A més, Buch creu que els joves i adolescents han de poder anar reprenent les seves trobades "amb mascareta i amb distàncies", tenint en compte "el vessant de la salut psicològica". Ha reconegut que "una de les possibilitats" amb les quals treballa el departament per fer complir la normativa a les platges és controlar els accessos.

El responsable polític dels Mossos d'Esquadra ha reconegut que la sentència del TSJC que determinava que els agents de la policia catalana s'han de sotmetre a tests PCR ha generat "diferències amb altres cossos policials de l'estat espanyol i també amb les policies locals".