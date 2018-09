Interroguen el director dels Agents Rurals per desobediència l'1-O

El director dels Agents Rurals, Marc Costa, ha declarat com a investigat davant d'un jutjat de Vic per desobediència pel seu paper durant l'1-O. La jutge de l'Audiència Nacional que porta el cas contra el major dels Mossos Josep Lluís Trapero va remetre un informe policial que apunta al paper de Costa en el procés independentista, per haver defensat –abans de ser nomenat director del cos– la necessitat de crear un cos militar a Catalunya o una agència d'intel·ligència.

Un centenar de persones s'han concentrat a les portes dels jutjats en suport de Costa. A la sortida de la seva declaració, el director dels Agents Rurals ha denunciat que "hem de tenir clar que no estan investigant una persona, estan investigant una ideologia i la voluntat majoritària d'un poble".

Costa, llicenciat en dret i ciències polítiques, és especialista en seguretat i havia treballat per als Mossos d'Esquadra abans que al maig de l'any passat fos nomenat director general del cos d'Agents Rurals. Entre el 2013 i el 2015 també va formar part de la comissió jurídica i de seguretat de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).