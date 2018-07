Intervenen a Cornellà un dragó de Komodo adquirit de forma il·legal

La Guàrdia Civil ha intervingut en un local de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) vint animals vius, entre aquests un dragó de Komodo. La majoria dels animals intervinguts són rèptils protegits pel Conveni sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre (CITIS). En l'operació, els agents han detingut un ciutadà nord-americà de 43 anys i veí de la població com a presumpte autor d'un delicte relatiu a la protecció de la flora i la fauna, un altre de contraban i un delicte de tinença il·lícita d'armes.

Segons l'Europol, el dragó de Komodo intervingut és el primer exemplar d'aquesta espècie, criat i adquirit il·legalment, que s'ha recuperat a Europa. La investigació es va iniciar quan es va obtenir una informació que indicava la possibilitat que una persona pogués tenir il·legalment espècies recollides en el Conveni Internacional d'Espècies Amenaçades sense complir els requisits establerts legalment.

Les investigacions dels agents de la Guàrdia Civil van conduir a descobrir el local on presumptament la persona investigada amagava els animals. L'home es dirigia de manera regular al local on realitzava tasques de neteja i llençava posteriorment a la via pública les restes d'aigua bruta, material i excrements dels animals que eren al local.

El 5 de juliol agents del Seprona van entrar i escorcollar el local, on van intervenir una vintena de serps, llangardaixos, un escorpí i un dragó de Komodo, al qual li faltava una mà i tenia la cua tallada. També van comissar tres gàbies amb ratolins que servien de menjar per a aquests animals.

Durant l'escorcoll, els agents també van intervenir una pistola detonadora, manipulada i disponible per fer foc real, a més de 37 cartutxos detonadors no manipulats i una caixa de 50 cartutxos detonadors manipulats.

Els animals comissats van ser dipositats en dependències del Zoològic de Barcelona i al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC). Dos animals verinosos més (una serp de cascavell i un escorpí) van ser lliurats a l'Escola de Natura de Parets del Vallès.

Les diligències les porta el jutjat d'instrucció número 3 de Cornellà de Llobregat.