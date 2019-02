Intervenen en una nau industrial de Forallac més d'un milió d'euros en cabdells de marihuana

Els Mossos d'Esquadra van descobrir el 13 de febrer una gran plantació de marihuana amagada en una nau industrial de Vulpellac (Baix Empordà), un nucli de població que pertany al municipi de Forallac. En total hi van intervenir més de 160 quilos de cabdells d'aquesta droga, una quantitat que al mercat negre estaria valorada en un milió d'euros. L'operatiu policial també va permetre detenir dos homes, de 42 i 60 anys, de nacionalitat alemanya i espanyola, amb domicilis a Forallac i Sant Feliu de Guíxols, respectivament, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i frau elèctric. Els arrestats, que feien servir inhibidors d'olors per evitar ser descoberts, van passar el 15 de febrer a disposició del jutge, que va decretar-ne l'ingrés a la presó.

La investigació policial es va posar en marxa a mitjans de gener, quan la policia de la Bisbal d'Empordà va rebre diverses queixes veïnals que els alertaven que en una nau industrial situada al carrer Ponent de Vulpellac hi podria haver una plantació de marihuana oculta, ja que s'hi sentia soroll de maquinària i olors.



La unitat d'investigació va verificar que l'immoble havia sigut condicionat per al cultiu i l'emmagatzematge massiu de plantes de marihuana. A més, es va constatar que el local tenia consums desmesurats que no es corresponien amb la facturació real.



Finalment, el 13 de febrer els Mossos van escorcollar la nau. A la primera planta, en unes antigues oficines, hi van localitzar una zona de descans i cuina on hi havia restes de material de reg, mànegues i aixetes.



Al soterrani, on s'accedia a través d'una escala, els agents hi van localitzar tres grans assecadors amb multitud de cabdells, 3.606 esqueixos amb cabdells en procés final d'assecament, 4.372 testos amb terra i diferents filtres per depurar les olors de la plantació. A més, hi van trobar tot el material necessari per al cultiu de les plantes, com ventiladors, focus amb transformadors, bombetes, sacs de terra, aparells d'aire condicionat, bidons per purificar l'aigua i una trituradora elèctrica.



A la planta superior, destinada a fer d'habitatge, els agents hi van localitzar una oficina amb documentació diversa, com ara factures de llum i de material, calendaris i anotacions detallades del cultiu i del reg diari.



En total els Mossos van intervenir 160 quilos de cabdells de marihuana en òptimes condicions i a punt per ser venuts al mercat. Aquesta droga, segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del ministeri de l'Interior, estaria valorada en 1.000.000 d'euros.



En el moment de l'entrada els agents van localitzar i detenir, a la zona destinada al descans, una persona que estava dormint i que seria el responsable de tenir cura de la plantació.



Poc després els Mossos van detenir, en un carrer de la població de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), un segon home que els constava com a propietari de la nau. Els agents el van aturar quan circulava amb una furgoneta i li van localitzar i comissar una trituradora elèctrica de vegetals i 700 euros en efectiu.



Els detinguts, que no tenen antecedents policials, van passar el 15 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal, que en va decretar l'ingrés a la presó.