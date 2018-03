Investigats els responsables d'una empresa de transports d'Amposta per falsificar matrícules de camions

Dos veïns d'Amposta responsables d'una empresa de transport són investigats per utilitzar plaques de matrícula i números de bastidor falsificats en vehicles pesants de transport de mercaderies. El jutjat de la ciutat ha obert un procediment contra tots dos homes, de 20 i 42 anys respectivament, arran una denuncia de la Guàrdia Civil per cinc suposats delictes de falsedat documental continuada.

El detonant de la investigació va ser la troballa i immobilització en un aparcament d'Amposta d'un camió que utilitzava gasoil B bonificat, l'ús del qual està prohibit per als vehicles que es dediquen al transport, per part de la Guàrdia Civil. El descobriment del suposat frau, però, va produir-se durant la visita a la seu social de l'empresa. Des de l'exterior, els agents van veure que un vehicle pesant tenia les mateixes plaques de matrícula que el camió immobilitzat poc abans.

Troballa fortuïta

El 16 de març, amb una ordre judicial, els efectius de la Guàrdia Civil van trobar a la seu de l'empresa dos camions de transport de mercaderies amb alteracions en el número de xassís i ala quals els havien retirat les plaques originals que corresponien al número de bastidor.

Al taller van descobrir 21 plaques de matrícula pertanyents a altres vehicles, així com diverses plaques amb número de bastidor, materials per a la instal·lació i 4.000 litres de gasoil bonificat. A partir d'aquestes troballes, els investigadors van localitzar els vehicles originals als quals havien duplicat les plaques de matrícula. Un d'ells pertanyia a una altra empresa de Deltebre aliena als fets investigats.

Els dos homes van declarar en qualitat d'investigats com a suposats autors de cinc delictes de falsificació documental continuada davant del jutjat de guàrdia d'Amposta. A més, durant l'escorcoll, la Guàrdia Civil va detectar diverses infraccions administratives i va tramitar vuit denúncies: dues per infraccions tributàries relacionades amb impostos especials, tres per qüestions de seguretat industrial i tres en matèria de residus. Les sancions per aquests fets podrien superar el milió d'euros, segons fonts de la Guàrdia Civil.