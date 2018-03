Investiguen un metge de Barcelona arran de dues denúncies per abusos sexuals

Els Mossos d'Esquadra investiguen un metge de medicina general que exerceix a Barcelona i la comarca del Baix Llobregat després que ha sigut denunciat per dues pacients que asseguren que els va fer tocaments als genitals i altres zones íntimes que no tenien cap relació amb els motius de la visita.

Segons han informat els Mossos, el departament de Salut ha apartat el metge de la seva activitat, com a mesura cautelar, a l'espera de conèixer com evolucionen les actuacions iniciades per la policia. Les denunciants, de 17 i 30 anys, asseguren que el metge hauria forçat la revisió física dels seus genitals al·legant excuses mèdiques, i també hauria manipulat amb les mans altres zones íntimes del seu cos, malgrat que aquestes parts no tenien res a veure amb els motius de la visita.

El metge, de 44 anys, exerceix a la sanitat pública i a la privada a la zona de Barcelona i del Baix Llobregat. Els investigadors no descarten que hi pugui haver altres víctimes ateses per aquest metge des del 2012.

La Unitat Central de Menors dels Mossos s'encarrega de la investigació, ja que la primera denúncia, presentada a principis d'any, és de la jove de 17 anys. El mateix dia de la denúncia, el departament de Salut va apartar el metge de la seva activitat, com a mesura cautelar mentre es desenvolupen les investigacions dels Mossos d'Esquadra.

L'expedient del metge conté el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual requerit per habilitar la seva contractació. Tampoc consten queixes anteriors contra ell en cap registre del Consorci Sanitari Integral (CSI).

Des de l'Àrea d'Atenció al Ciutadà del CSI es va contactar amb l'entorn de la primera afectada amb la finalitat d'informar-la dels drets que l'assistien com a usuària i oferir-li la possibilitat de presentar una reclamació, que a data d'avui no consta que s'hagi produït.