Investiguen set manifestants per tallar els FGC a Sant Cugat durant la vaga feminista

El comitè de la vaga feminista del 8 de març a Sant Cugat del Vallès ha denunciat que els Mossos d'Esquadra estan investigant set dones per haver tallat les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) durant la jornada de protesta. Els agents van identificar-les aquell mateix dia i la setmana passada van citar-les a la comissaria, on es van acollir al seu dret de no declarar. Les afectades consideren la mesura "desproporcionada" i defensen la "legitimitat" de l'acció de tallar les vies dels FGC a Sant Cugat en la mobilització del 8-M. Recorden que també es van fer actes similars en altres punts del territori sense que la policia hagi identificat les autores.

En una roda de premsa davant l'estació dels FGC de Sant Cugat, una seixantena de dones han denunciat els fets i han qualificat les identificacions de "desproporcionades". La portaveu del comitè de vaga del 8-M a la localitat, Clàudia Pla-Narbona, ha recordat que l'acció es va fer "en un context de vaga general feminista per reivindicar totes les discriminacions que pateixen les dones, tant a la llar com a la feina". Ha considerat que el fet de ser una mobilització protagonitzada pel sector femení va fer que, per a certs estaments, la protesta no estigués tant justificada com d'altres.

"El discurs feminista que hi havia darrere potser era més complex d'entendre, però aquesta vaga era tan legítima com ho pot ser la que es fa l'1 de maig", ha dit. El comitè de vaga ha conclòs que la investigació contra les set identificades continua oberta a l'espera de saber en quina direcció evoluciona el cas.