Investiguen la mort d'un jove després d'una baralla a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un jove, per un possible cas d'homicidi, després d'una baralla al barri del Poblenou de Barcelona. Els fets van passar el 8 de febrer, fa dues setmanes, a prop de la discoteca Razzmatazz. Segons ha avançat 'El Periódico', la família d'un noi de 23 anys i originari de Mali ha denunciat que el jove estava amb un amic la matinada del 8 de febrer, quan es va produir una baralla amb un grup de persones a la cruïlla dels carrers Almogàvers i Pamplona. El noi va quedar ferit de gravetat pels cops que va rebre i va morir posteriorment en un centre hospitalari. L'entorn del jove s'ha manifestat aquesta tarda a Barcelona per reclamar justícia.