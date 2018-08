Investiguen la mort d'una dona a l'estació de Sants

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona aquest matí a l'estació de Sants de Barcelona. Els fets han passat pocs minuts després de les 9.30 h, quan una passatgera d'un AVE procedent de Madrid, segons Renfe, ha quedat inconscient a l'andana. Els vigilants de seguretat han donat l'avís i quatre ambulàncies, ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), s'han desplaçat a l'estació. Els efectius del SEM han intentat reanimar la dona, que finalment ha mort.

Segons ha publicat 'La Vanguardia', els metges han trobat indicis que la dona podia portar droga a l'interior del seu cos; per tant, que fos una 'mula' –el nom que rep algú que es dedica a transportar droga amagant-la al seu propi cos–. Els Mossos, que també s'han desplaçat a l'estació, han assegurat que externament no han detectat signes de violència, però han afegit que estan pendents del resultat de l'autòpsia per aclarir la causa de la defunció.