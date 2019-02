Investiguen la mort d'un home per una ganivetada a Badalona

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 39 anys per una ganivetada a Badalona. Els agents l'han localitzat amb una ferida per arma blanca davant d'un portal després que a les 11.40 del matí hagin rebut un avís que hi havia una persona estesa al carrer. Tot i que efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques l'han intentat estabilitzar, l'home ha acabat morint. La víctima és un home originari de Guinea Bissau.

Els mossos de l'àrea d'Investigació criminal de la regió policial Metropolitana Nord s'han fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets i localitzar el presumpte autor o autors del crim.