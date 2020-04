Investiguen si les morts d'avis en 24 residències han sigut negligents

La Fiscalia està investigant per la via penal la situació de 24 residències d'avis de Catalunya on han mort diversos usuaris pel coronavirus. La investigació es fa en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. L'objectiu dels casos és determinar si les morts a les residències han sigut per negligència en l'atenció de les persones. La Fiscalia i els Mossos estudien la gestió que han fet els administradors de cada centre, siguin de titularitat pública o privada, per determinar si la gent gran ha rebut el suport que pertocava durant la pandèmia del covid-19 o si s'ha produït alguna mancança que hagi derivat en les morts, cosa que podria implicar un delicte d'homicidi imprudent, segons fonts policials.

Les últimes dades fetes públiques per la Fiscalia General de l'Estat indiquen que per la via penal s'investiguen 23 residències d'avis de l'àrea metropolitana de Barcelona i una de la demarcació de Tarragona. Segons el mateix balanç, la fiscalia de Vilanova i la Geltrú també ha investigat un altre centre, però en aquest cas les diligències s'han arxivat. En l'àmbit administratiu, la Fiscalia té sobre la taula una vuitantena d'expedients sobre la gestió en diferents geriàtrics o la situació particular d'alguns avis de les diverses demarcacions de Catalunya. La fiscalia que acumula més casos per la via administrativa és la de l'àrea de Sabadell, amb un total de 26.

Fonts dels Mossos apunten que en la investigació també hi col·laboren el departament de Salut, que ha assumit el control de les residències d'avis durant la crisi del coronavirus, així com el d'Afers Socials i Famílies, que és qui portava la gestió al principi de la pandèmia. La Fiscalia i la policia catalana revisen les circumstàncies i les víctimes que s'han viscut en cada centre per determinar si les persones encarregades de cada equipament, en funció de l'atenció que s'hagi donat, poden ser responsables de les morts que s'han produït d'alguns usuaris afectats pel covid-19.