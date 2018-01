Investiguen el cas d'un nen que va arribar a casa amb una brida al coll que l'ofegava

Els Mossos d'Esquadra investiguen com un nen d'11 anys veí de Porqueres va arribar a casa amb una brida lligada al coll que l'ofegava aquest dimecres a la tarda. De moment la policia no ha detingut ni identificat cap responsable com l'autor de la presumpta agressió.

Segons ha avançat TV3, el menor es trobava jugant a la plaça Onze de Setembre de Porqueres i va aconseguir arribar a casa seva, que es troba a prop, tot i que la brida li impedia respirar amb normalitat. Després que la seva mare li tallés, el nen es va desmaiar. La família el va portar a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on la mateixa tarda van donar-lo d'alta.

L'endemà, dijous, els pares del nen van acudir a la comissaria a denunciar els fets. De moment la policia no ha detingut ni identificat cap responsable com a autor de la presumpta agressió.