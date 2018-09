Investiguen tres policies nacionals més per les càrregues de l'1-O a Barcelona

El jutge que investiga les càrregues de la Policia Nacional en diferents escoles de Barcelona durant la votació del referèndum de l'1 d'octubre passat citarà a declarar com a investigats tres agents més per les ferides a diversos votants a l'Institut Pau Claris de la ciutat. Un d'ells és un policia que ja estava sent investigat per haver pegat amb la porra a la cara una altra ciutadana a l'Escola Mediterrània.

D'aquesta manera, en total són quatre els agents investigats fins ara per les càrregues a la capital catalana que van deixar centenars de ferits. En el cas de l'Escola Mediterrània de la Barceloneta, s'investiga l'actuació de dos agents, i en el cas de l'Institut Pau Claris, la de tres, un dels quals és el mateix policia que està sent investigat per les càrregues en el primer centre escolar. Aquest agent havia de declarar dimecres davant del jutge, però després de veure que està pendent d'un nou procediment, el jutge ha decidit ajornar la compareixença, segons fonts judicials consultades per l'ARA.