Investiguen quatre menors per una presumpta violació en grup a una noia de 15 anys al País Valencià

La Guàrdia Civil investiga des de principis d'aquest mes una presumpta agressió sexual per part d'un grup de menors a una noia també menor ocorreguda al juliol de l'any passat en una localitat de la comarca alacantina de la Marina Alta, segons han informat fonts de l'institut armat.

Segons publica aquest dimarts el diari 'El Mundo', es tracta de quatre nois que haurien violat la menor i que, d'acord amb la seva versió, van gravar amb un mòbil l'agressió i van amenaçar la jove amb difondre el vídeo si no els pagava 50 euros. La menor no s'hauria decidit a denunciar els fets fins ara per por.

D'acord amb la mateixa informació, la denunciant i una amiga s'haurien trobat amb el grup de joves, amb els quals haurien estat parlant durant unes hores. Però quan la víctima s'hauria quedat sola amb ells, l'haurien portat a una zona apartada on l'haurien agredit sexualment.

La noia va interposar la denúncia a principis d'aquest mes: assegurava haver sigut víctima d'una agressió sexual en grup el juliol del 2018 a la localitat de la Marina Alta on residia. En resposta a les acusacions de la jove, els agents van detenir un grup de menors que van passar a disposició de la Fiscalia de Menors aquest mateix mes, igual que les diligències obertes.

En atenció als mitjans de comunicació, el delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Fulgencio, ha explicat que la investigació va arrencar quan la víctima va denunciar uns fets ocorreguts "en l'entorn escolar" per part de quatre companys, "tres menors que romanen a la Comunitat i un quart que és a França". Fulgencio ha detallat que, després que s'interposés la denúncia, la Fiscalia "va adoptar les mesures de precaució habituals en aquest cas" i aquest dimarts els ha tornat a citar per tornar-los a prendre declaració".