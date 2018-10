Investiguen presumptes fugues de droga del dipòsit de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Sabadell

Un jutjat de Sabadell investiga si s'han produït sortides de droga il·legals del dipòsit de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Sabadell i ha ordenat interrogar vuit agents del cos, segons ha avançat la Vanguardia i han confirmat a l'ARA fonts de la policia espanyola, que és el cos a qui s'ha encarregat la investigació. De moment la Policia Nacional ha començat a interrogar alguns agents, però no s'ha detingut ningú i encara s'ha de tancar l'informe policial.

La investigació va començar després que els propis Mossos d'Esquadra detectessin diferències de pesatge inicial i el final d'alguns lots de droga decomissats que es guardaven al magatzem. Es tracta del principal dipòsit que té el cos per guardar les substàncies estupefaents intervingudes mentre la investigació judicial està oberta i fins que no hi ha sentència.

La Divisió d'Assumptes Interns dels Mossos va portar aquests pesatges al jutge que finalment va decidir encarregar la investigació a la policia espanyola. De moment el cos policial català no té oberta cap investigació interna i està pendent de l'evolució de la investigació judicial.