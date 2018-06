Investiguen la mort d'un sensesostre que 17 dies abans havia patit una suposada agressió

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un sensesostre que va ser localitzat inconscient en un carrer del barri del Raval de Barcelona el passat 10 d'abril, i que va morir l'endemà. Volen saber si existeix alguna relació amb una suposada agressió de la qual l'home va ser víctima disset dies abans de perdre la vida. El jutjat número 12 de Barcelona dirigeix el cas.

Segons han informat a Efe fonts policials, els Mossos mantenen oberta la investigació sobre la mort d'aquest sensesostre, que avui ha avançat La Vanguardia, en un cas en el qual l'autòpsia no és concloent sobre les causes de la mort i no s'ha pogut localitzar cap imatge a les càmeres de seguretat sobre la baralla o agressió en la qual suposadament es va veure involucrat el mort el 25 de març passat a la plaça de Catalunya.

El sensesostre, que segons les fonts no formava part del grup d'indigents acampats a la plaça de Catalunya, va ser localitzat inconscient en un carrer del Raval de Barcelona el passat 10 d'abril i va morir l'endemà, 11 d'abril, disset dies després de la suposada agressió. Els investigadors intenten aclarir si la suposada agressió va ser la causa de la mort, extrem que no acredita l'autòpsia, i per identificar els agressors, ja que de moment es desconeix, entre d'altres, si es va produir una baralla entre indigents o va ser víctima de l'aporofòbia.