Investiguen els 'youtubers' que es van enfilar a la Sagrada Família esquivant les mesures de seguretat

Els Mossos d'Esquadra investiguen un grup de 'youtubers' britànics que han publicat un vídeo en què se'ls veu escalant l'interior de les torres de la Sagrada Família després d'esquivar les mesures de seguretat del temple, segons han informat aquest dissabte fonts de la policia catalana. El vídeo es va gravar el 9 de març, com expliquen els mateixos autors, però no el van penjar a les xarxes fins dimarts.

La gravació mostra com els joves van enfilar-se a les torres de la Sagrada Família a través de l'estructura de ferro mentre, tot rient, assenyalen com burlen les mesures de seguretat. Al final del vídeo, els 'youtubers' baixen al carrer despenjant-se per una de les façanes i se'n van corrent, escapant-se dels vigilants de seguretat. L'acció va tenir lloc de nit, quan ja no hi havia visitants al temple, i els tres joves protagonistes, als quals primer es veu en un pis de Barcelona, expliquen que s'han esperat una hora i mitja fins a trobar l'entrada ideal.

Aleshores comença l'acció. Els tres individus salten la tanca de seguretat del recinte i comencen a escalar per una de les bastides de les obres de la Sagrada Família. Un dels joves filma tota l'acció amb una càmera que porta subjectada al front. Quan estan a mitja escalada, el càmera detecta que els efectius de seguretat privada del temple els han descobert. Llavors s'amaguen darrere la bastida que estan fent servir per pujar i filmen com un ascensor puja els guardes, que passen a pocs centímetres d'on són ells sense veure'ls.

Al cap d'una estona apareix un tercer jove, que baixa des d'un tros més amunt i explica que els guardes de seguretat no l'han vist. Aleshores tots tres decideixen des d'aquest punt a desenes de metres d'altura que val més avortar l'acció i anar-se'n. Un cop a baix, tornen a saltar la tanca del recinte cap al carrer. En aquest moment veuen que almenys un dels agents de seguretat privada els ha vist i comencen a córrer pels carrers adjacents fins a un parc on es veuen segurs i on fan comentaris sobre la pretesa proesa.

Bretolada en plena alerta antiterrorista

Ara els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies en què els joves van aconseguir entrar al recinte de la Sagrada Família, quan la capital catalana està en nivell 4 sobre 5 d'alerta terrorista. La bretolada podria ser delicte, i és per això que la policia catalana està identificant els 'youtubers' que apareixen al vídeo.

La investigació intentarà determinar de quina manera els joves van aconseguir esquivar les mesures de seguretat del temple, el monument més visitat de Barcelona i també el més vigilat pels operatius antiterroristes. La Sagrada Família era un dels objectius inicials dels terroristes en els atemptats a la Rambla i Cambrils del mes d'agost passat.

La Sagrada Família estudia mesures preventives

El Patronat de la Sagrada Família està estudiant mesures preventives per evitar que es repeteixen accions com aquesta. Des de l'entitat han admès que l'actuació "no va ser suficient" per impedir que els brètols entressin a les instal·lacions, tot i que "els dispositius de seguretat van funcionar" i "la resposta va ser ràpida". A través d'un comunicat al qual ha tingut accés 'RAC1', el Patronat ha anunciat que treballaran en "disminuir el temps de resposta i ampliar la seguretat nocturna" per tal de dissuadir aquest tipus d'infraccions.

Com es veu en el vídeo difós a les xarxes, els protagonistes de l'acció van aconseguir escalar per les bastides del temps fins a una certa alçada, però van decidir tirar enrere quan els agents de seguretat els van detectar. Els joves van poder amagar-se i fugir sense ser identificats pels responsables de seguretat.