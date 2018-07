Els ecologistes titllen “d’autèntica irresponsabilitat” expulsar l'os Goiat sense cap aval tècnic

Joan Vázquez, portaveu de l'entitat ecologista Ipcena, ha assegurat que els va sorprendre molt la decisió del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, de comprometre's a expulsar del Pirineu l'os Goiat. "El màxim responsable de la política mediambiental de Catalunya no pot dir que expulsaran el Goiat sense un informe de tècnics independents que considerin el seu cas com a extraordinari i impossible de controlar ni sense l’acord amb les parts involucrades en el programa", ha dit Vázquez. Els ecologistes acusen el conseller de vulnerar el principi de legalitat, "prioritzant els interessos privats dels ramaders per sobre de la defensa ambiental", un dret recollit en les legislacions com a principi rector.

En conseqüència a les intencions de Territori i Sostenibilitat, Ipcena ha presentat novament el pla de recuperació de l'os bru al Pirineu català i a la Vall d'Aran i ha exigit que s'aprovi en un termini de sis mesos. Asseguren que des del 2010 Catalunya té l'obligació de tenir aprovat un pla de recuperació d'aquesta espècie summament protegida i en perill d'extinció basant-se en la llei del patrimoni natural i la biodiversitat del 2007 del govern espanyol que ja han complert Astúries o Navarra: "L'únic que s'ha aconseguit no aprovant el pla és posar encara en més risc l'os". Aquest dijous es trobaran amb el director general de Polítiques Mediambientals, Ferran Miralles, per informar-lo que "estan vulnerant el principi legal des de fa vuit anys". A més d'aquesta trobada, els ecologistes ja han aconseguit, en menys de vint-i-quatre hores, més de 1200 firmes perquè el Goiat es quedi al Pirineu.

L'entitat ecologista veu plenament compatibles els ossos amb el territori si es compleixen els criteris del programa europeu Piros Life i posa com a exemple les bones pràctiques al Pirineu francès. Vázquez assegura que "el motiu pel qual en els últims mesos s'han produït quinze atacs al nostre territori i tan sols un al francès és per l'incompliment del programa, ja que l'os freqüenta les dues zones per igual". Així doncs, consideren que cal dedicar més recursos humans i tècnics per aplicar les mesures d'adaptació i control necessàries que proposa aquest pla europeu dotat amb gairebé dos milions i mig d'euros i que hauria de ser suficient "malgrat que hi ha ramaders que no segueixen els mètodes preventius i deixen els ramats lliures sense els controls adients".