Isabel Celaá confia que els estudiants podran fer classes presencials encara que sigui "15 dies" per fer "un repàs general"

Per a la ministra d'Educació, Isabel Celaá, acabar el curs abans d'hora és una idea "dolentíssima", perquè els estudiants treballen a casa "amb esperança i de manera aplicada", tal com ha dit en una entrevista a l'emissora Onda Cero. La ministra confia amb "poder atendre els alumnes de manera presencial l'últim trimestre, encara que sigui 15 dies, per poder fer un repàs general". "Cap alumne perdrà el curs pel coronavirus", diu.

La ministra assegura que més d'un 80% dels alumnes estan connectats telemàticament amb els seus professors i que treballen per identificar els que no ho estan, l'anomenada bretxa digital a les escoles.

Pel que fa a l'ajornament de la selectivitat, afirma que "tothom podrà ser avaluat amb la màxima equitat possible", perquè "no seran examinats de continguts que no hagin tractat".