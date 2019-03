Isaías Táboas (president de Renfe): "Se'ns critica molt però no som tan ineficients com sembla"

La liberalització del sector ferroviari, el desembre del 2020, podria fer trontollar els números de Renfe. El president de l'operadora espanyola, Isaías Táboas, ha admès aquest dimarts al migdia que a partir d'aquell moment Renfe podria tenir "una pèrdua temporal d'ingressos i passatgers" i que per això la seva estratègia se centra en preveure i recuperar-se de l'impacte de la liberalització del sector. "També és una oportunitat per fer un salt endavant, per alinear esforços", ha dit Táboas durant un dinar amb empresaris organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona.

El president de Renfe ha assegurat que l'operadora tampoc s'estarà quieta. "El nostre repte serà el de competir en el mercat, sobretot a partir del 2033", quan s'acaben la majora dels contractes de rodalies a Espanya. Táboas, però, ha assegurat que estan preparats: "Tenim temps, però no ens podem adormir -ha dit-. A més, també licitarem per serveis públics fora d'Espanya, per exemple per gestionar les rodalies d’altres ciutats europees". En aquest sentit, Táboas ha destacat que Renfe se situa en el cinquè lloc del rànquing d'operadores públiques europees millor valorades, per davant de les d'altres països com Alemanya, França, els Països Baixos o Luxemburg.

"Anirem a buscar aquests projectes de rodalies a altres ciutats perquè el nostre servei i la nostra puntualitat no ens deixen tan malament respecte als altres competidors", ha insistit Táboas, que ha remarcat: "Se'ns critica molt, però no som tan ineficients com sembla", ha defensat el president de Renfe, que també ha recordat que el seu nivell de puntualitat supera el 90% i arriba al 99% en alguns punts de l'Estat, com el País Basc (a Catalunya es queda en el 94%). "Encara podem ser millors, això també es cert", ha matisat.

Plantilla i parc de trens envellit

El president de Renfe també ha explicat que entre els reptes que té la companyia pública per a la pròxima dècada hi ha el rejoveniment de la plantilla (ara la mitjana d'edat és de 53 anys i cada any han de fer front a 900 jubilacions). "Tenim un problema de fuita de talent", ha dit Táboas en referència als experts que deixen la companyia.

També ha parlat de l'envelliment dels trens i ha assegurat que renovaran la flota, que ara té 25 anys de mitjana. "Però no només cal això per acabar amb els retards, també cal que els raïls pels quals van els trens estiguin millor", ha expressat en una clara referència a Adif, l'empresa pública que controla les vies i la infraestructura.

Pols per gestionar el tren a l'aeroport

Sobre la polèmica per qui gestionarà el tren llançadora entre l'aeroport de Barcelona i la capital catalana, Renfe no afluixa. Tot i que l'exconseller Josep Rull ja va encomanar a Ferrocarrils de la Generalitat la gestió d'aquesta infraestructura, el 2017, l'operadora espanyola assegura que ells també ho poden fer i en la meitat de temps. Ahir FGC va dir que el trajecte duraria menys de 19 minuts i la freqüència seria d'una sortida de comboi cada 15 minuts.

La resposta de Táboas avui també ha sigut clara: "¿Ells diuen que ho faran en 15 minuts? Doncs nosaltres ho podem fer cada 7 minuts, no entenc perquè si els ciutadans poden tenir un tren cada set minuts l'han de tenir cada 15", ha criticat.