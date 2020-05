Itàlia identifica nens amb una malaltia inflamatòria "probablement vinculada" al covid-19

L'Hospital Papa Joan XXIII de Bèrgam, a Itàlia, ha donat a conèixer el que defineixen com "una evidència" de la relació entre la covid-19, la malaltia causada pel SARS CoV-2, i una afectació similar a la malaltia de Kawasaki en nens. Els resultats, publicats a la revista The Lancet, assenyalen que la incidència de la malaltia de Kawasaki s'hauria multiplicat per 30 en aquesta zona d'Itàlia, una de les més castigades amb diferència pel covid-19. No obstant, el treball publicat no aclareix el mecanisme que conduiria a la malaltia ni tampoc si hi ha una relació de causa i efecte.

Efectivament, de la lectura de l'article se'n desprèn el que aparentment és una relació. Les xifres assenyalen que la incidència de casos de Kawasaki en menors, o almenys amb simptomatologia superior, ha crescut en aquests últims mesos com en altres àrees on el covid-19 s'ha manifestat amb especial virulència. No obstant això, els mateixos autors indiquen que com a mínim un 20% dels pacients reporten símptomes atípics.

Els metges de l'hospital italià admeten que no disposen de prou dades que evidenciïn una relació de causa i efecte, sinó que simplement constaten que es donen aquests casos amb més freqüència sobretot en nens de zero a tres anys.

La situació no és gaire diferent a la d'altres centres o hospitals pediàtrics. A Sant Joan de Déu, a Barcelona, se solen diagnosticar uns dotze casos de Kawasaki a l'any. Des de l'arribada de la pandèmia se n'han detectat nou casos. Les dades disponibles, alerten, no permeten establir un lligam directe entre l'afectació inflamatòria i el covid-19, i recorden que la malaltia de Kawasaki és especialment poc freqüent i que el covid-19 té una incidència baixa o moderada en població pediàtrica.

Pepe Serrano, pediatre i membre de la junta directiva de la Societat Catalana de Pediatria, manté que, ara com ara, "no hi ha una causa clara establerta" i que el percentatge de casos de la malaltia de Kawasaki atípica –els casos més estranys– "és molt elevada". "Fins que no hi hagi més dades no es poden extreure conclusions clares", declara.