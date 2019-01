Ja és aquí la primera fredorada de l’hivern

No es pot dir que no hagi fet fred ja en aquest principi d’hivern, però a partir d’aquest vespre una glopada d’aire provinent de l’Àrtic obligarà a abrigar-se més que els últims dies. Fins ara hem tingut glaçades fortes de matinada, però entre demà i dissabte el fred es farà molt més evident també durant el migdia. Demà i divendres seran els dies més gèlids, molts termòmetres no passaran dels 10 graus al migdia, i a l’Empordà el vent fort provocarà que la sensació tèrmica al centre del dia no passi dels 2 o 3 graus malgrat el sol. Durant el cap de setmana i l’inici de la setmana que ve els migdies aniran sent cada cop més agradables, però llavors arribaran les glaçades més fortes. En general, la temperatura baixarà uns 5 graus, però al Pirineu el descens arribarà a ser de més de 10 en algun cas.

Neu a la Vall d’Aran

El Meteocat té actius diversos avisos per vent, per mala mar i fins i tot per neu, tot i que aquest últim avís afecta només la Vall d’Aran, on el Servei Meteorològic de Catalunya alerta de la possibilitat que entre demà a la nit i dijous s’hi puguin acumular més de cinc centímetres fins i tot a les cotes més baixes. El Pirineu, les Terres de l’Ebre i l’Empordà concentren la resta d’avisos, que en general són de perill moderat.

Ahir al vespre no hi havia cap avís actiu per temperatures baixes. Entre avui a última hora i demà al matí és quan el vent bufarà més fort: a l’Empordà i a les Terres de l’Ebre alguns cops de vent arribaran als 100 km/h.

En general, aquesta fredorada serà seca. Només a les Balears hi haurà alguns ruixats aquest dijous, amb una cota de neu que arribarà a baixar fins i tot dels 500 metres a la tarda. Hi ha poques opcions que plogui de forma extensa abans del 20 de gener. És més probable, en canvi, que a partir del dia 15 es reactivin les nevades al Pirineu, sobretot a la cara nord. En general, els dies vinents farà sol i el vent evitarà que les boires s’instal·lin com va passar durant les festes. La fredorada anirà remetent a partir de diumenge; res fa pensar que el fred cru s’hagi d’instal·lar durant gaires dies.

Quatre anys seguits càlids

Aquesta setmana el Centre Europeu de Predicció ha fet pública la temperatura mitjana global d’aquest 2018. No hi ha hagut rècord, però aquest any ha estat el quart més càlid des que se’n recullen dades, i els tres que queden per sobre del 2018 són justament els tres anteriors. És a dir, qualsevol dels últims quatre anys ha estat més càlid al món que cap altre des de mitjans del segle XIX. Segons el projecte europeu Copernicus, l’any 2018 la concentració de gasos d’efecte hivernacle va continuar augmentant, i ho va fer amb un ritme creixent respecte al 2017.