La Fiscalia envia a presó tres dels menors implicats en l'agressió sexual a Castelló

Vuit joves, sis d’ells menors d’edat, van ser detinguts com a presumptes autors d’una agressió sexual a una noia de 17 anys a les festes populars de la Magdalena de Castelló, que van començar dissabte passat, 23 de març, i s’acabaran aquest diumenge. Tres dels menors han passat aquest vespre a disposició judicial i la Fiscalia va demanar el seu internament en un centre de menors de règim tancat. Els altres tres han quedat en llibertat.

Pel que fa als adults, un d’ells ha passar a disposició judicial mentre l’altre ha quedat en llibertat després de declarar davant de la policia. Les forces de seguretat encara no han pogut delimitar el grau de participació de cadascun dels implicats.

Segons fonts de la delegació del govern espanyol al País Valencià, a més d’aquest cas, la policia també investiga una segona agressió sexual a una dona per part de la seva exparella. La víctima ja hauria declarat davant del jutjat d’instrucció número 6 de la ciutat i no ha trascendit si l’home ha quedat detingut.

La segona agressió en grup

Les notícies sobre les agressions sexuals en grup també han estat notícia aquesta setmana al País Valencià després que es fes públic que una jove de 15 anys hauria estat violada per quatre menors el mes de juliol passat en una població de la comarca de la Marina Alta.

El jutjat de menors d’Alacant ha acordat l’internament, en règim tancat, en diferents centres de tres dels quatre suposats agressors, a qui s’ha prohibit aproximar-se a la víctima i contactar amb ella per qualsevol mitjà. La investigació continua oberta per determinar el grau de participació del quart menor suposadament implicat també en els fets, i que resideix a França. Darrere del retard en la denúncia per part de la víctima es trobaria l’amenaça dels presumptes agressors de difondre la gravació de la violació.e