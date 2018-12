Jane Goodall alerta que hi ha un tràfic d'animals "terrible" arreu del món, també a Espanya

Es calcula que el tràfic il·legal d'animals salvatges, molt sovint de cries que són separades de les seves mares al néixer, mou entre 8.000 i 20.000 milions d'euros a l'any arreu del món, un volum semblant al que mou el tràfic de drogues i armes. Però tal com ha alertat aquest dijous Jane Goodall des de Barcelona, en comptes de desaparèixer, el negoci no para d'expandir-se. "S'ha posat de moda", ha dit la primatòloga i activista mediambiental des del Museu de la Ciència de Barcelona. I els humans, ha afegit, hem de fer-hi alguna cosa: "Quan protegim el medi ambient també estem protegint el futur dels nostres fills". Espanya, ha advertit, tampoc se n'escapa; sobretot pel que fa a les desenes de micos macaco que cada any creuen el país des del nord d'Àfrica en direcció a Europa.

Per frenar l'avanç del negoci del tràfic il·legal d'animals, l'Institut Jane Goodall que ella mateixa va fundar ha llançat la campanya de sensibilització 'Forever Wild', en el marc de la qual ha apostat per començar a treballar en l'impacte de la demanda que hi ha en països com la Xina. La mateixa Goodall, que acaba de complir els 84 anys, ha explicat que aquesta és una de les maneres de reduir la magnitud del problema i que han escollit la Xina perquè la compra d'animals salvatges de mida petita s'està popularitzant en algunes regions del país i, de fet, això està fent que els "preus estiguin pujant vertiginosament, en alguns casos més enllà de l'or".

El tràfic il·legal d'espècies, però, no només afecta l'Àsia. És un problema que està creixent arreu del món –també als Estats Units, a Europa i en determinats països de l'Àfrica– i que està afectant tot tipus d'espècies. Goodall ha parlat, especialment, del repunt del tràfic de ximpanzés; però també de l'augment del negoci de l'ivori, dels pangolins –amb molta demanda per les escates de la seva pell– i de mamífers més grans com el lleó i la girafa. "Cada vegada hi ha més multimilionaris que practiquen l'esport de buscar els lleons amb la cabellera més gran per matar-los", ha posat com a exemple la primatòloga.

L'altre motiu de la disminució dels exemplars de certes espècies és la desforestació dels boscos i els hàbitats naturals d'aquests animals, així com la contaminació dels oceans, que creix any rere any. Malgrat tot, Goodall ha volgut llançar un missatge en positiu des de Barcelona: "El problema es multiplica, però també cada vegada hi ha més gent apassionada per abordar-lo". La primatòloga anglesa, que va viatjar per primera vegada als anys seixanta a Tanzània amb 26 anys i des d'aleshores ha focalitzat les seves investigacions en el món dels primats, oferirà una conferència oberta al públic aquest dijous a les 19 h al CosmoCaixa.