JoEtCrec, la campanya contra la sentència que rebaixa la condemna a un agressor sexual perquè la víctima era actriu

L'Associació d'Actors i Actrius del Professionals Valencians ha posat en marxa una campanya en xarxes socials en què, sota l'etiqueta #JoEtCrec, mostra el seu rebuig a la sentència de la secció quarta de l'Audiència Provincial de València en la qual es rebaixa una condemna per una agressió sexual adduint que la víctima, una dona que va ser actriu durant la seva infantesa, va "dramatitzar" el relat aprofitant els seus coneixements d'interpretació. La campanya, a la qual han donat suports les agrupacions d'actors i actrius de Catalunya i Galícia, consisteix a fer-se una foto amb un cartell que diu "Soc actriu/actor i no mentisc #JoEtCrec".

Els fets van tenir lloc el passat mes de gener, quan la jove de 25 anys va ser agredida sexualment pel seu cap, que, a més, li va pegar "durant més de dues hores" i li va fer donar cops de cap contra el terra. La condemna fixa una pena de dos anys i dos mesos de presó, vuit anys de llibertat vigilada i 300 metres d'allunyament de la víctima durant un termini de 10 anys, pel fet que hi va haver atacs i tocaments en zones sexuals de la dona de manera violenta però no penetració. La pena també estableix una multa de 900 euros per un delicte de lesions lleus.

"Relat absolutament creïble però dramatitzat"

Tot i considerar "absolutament creïble" el relat de la jove, la sentència no ha acceptat la petició de nou anys de presó perquè en el seu relat davant el forense la víctima, "tot i ser graduada en dret", no va parlar d'agressió sexual, cosa que la jove va justificar perquè va explicar que desconeixia que introduir els dits en la vagina era una acció suficient per tipificar aquesta actuació com a agressió sexual. A més, la resolució cita que la jove, aprofitant el seus coneixement d'interpretació, va "dramatitzar" els fets en una entrevista al diari 'Levante'.

La resolució també destaca que la jove "no va comparèixer a la valoració psicològica per determinar la credibilitat del seu relat", un fet que la sentència destaca que ha generat "importantíssims dubtes en aquest tribunal".

"Tant és com la víctima actuï abans o després"

Per a l'Associació d'Actors i Actrius del Professionals Valencians el més indignant és que la sentència rebaixa la condemna perquè la víctima "podria haver dramatitzat el relat per haver tingut experiència com a actriu a l'escola". Així ho denuncia en un comunicat en què subratlla que, "una vegada més, es valora com la víctima va actuar abans i després de l'agressió, si ella n'és responsable o, d'alguna manera, si exagerarà en comptes de valorar simplement els actes de l'agressor que ha comès el delicte".

"¿En quin lloc deixa això una actriu professional? ¿Una actriu professional, aleshores, ha de tindre un judici diferent? ¿S'ha de dubtar de la seua paraula taxativament perquè pot «interpretar»? ¿Té menys valor la nostra paraula com a dones per ser actrius?", remarca el text.

L'associació conclou el comunicat defensant que la societat "no pot consentir que la nostra paraula com a actrius o actors es degrade d'aquesta manera, ja que la justícia hauria de ser igual per a tots i totes, perquè, abans de ser intèrprets damunt l'escenari, sobretot som persones. «No és no», independentment de quina siga la teua professió".