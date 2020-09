Joan Guàrdia fa el pas per ser rector de la UB

Primers moviments en la cursa electoral per escollir el rector de la universitat més gran de Catalunya, la Universitat de Barcelona (UB). En les properes eleccions, previstes per a finals de novembre o principis de desembre, i en què estan a cridades a votar unes 80.000 persones, l’actual rector, Joan Elias, tindrà almenys la competència del catedràtic de psicologia Joan Guàrdia, que tornarà a intentar ocupar la màxima autoritat acadèmica de la UB.

Guàrdia va anunciar ahir a la nit la decisió -“llargament meditada”, va dir en una entrada al seu blog-, que té l’objectiu d’oferir “una alternativa coherent, contundent i en la mesura possible engrescadora” davant del lideratge “ara discutit” de Joan Elias. La setmana passada, de fet, es va fer efectiva la dimissió per desacords en la gestió del rector actual de tres vicerectors -Amelia Díaz, Sílvia Burset i Àlex Aguilar-, que se sumen a diverses baixes que s’han anat produint en els últims mesos a la direcció de la UB.

Aquest serà el segon intent de Guàrdia de ser rector, després de la seva candidatura a les eleccions del 2016, quan es va quedar per poc a les portes de la final. A la primera volta, Elias va obtenir el 26,03% dels vots; el catedràtic de farmàcia Màrius Rubiralta, el 25,78%, i Guàrdia, en un ajustat tercer lloc, el 25,65%. A la segona volta, Elias es va imposar amb el 53,07% a Rubiralta.

Ara un dels primers reptes, diu Guàrdia, és construir una “veritable política de professorat, ara inexistent”, que trobi una solució per als professors associats. Segons les últimes dades de l’Observatori del Sistema Universitari, a la UB s’han doblat aquests contractes, fins al punt que un de cada deu professors associats d’Espanya treballa en aquesta universitat. A nivell intern, Guàrdia també es compromet a “transformar el PAS” i a gestionar el centre de manera “transparent”, “on el consens guanyi a les resolucions administratives, i el diàleg a l’arrogància, i on la pluralitat sigui un avantatge i no pas un problema”, afegeix.

La UB ha estat al centre del debat polític. La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, va defensar que un dels actes de la Diada seria envoltar la UB perquè és una institució “repressora” de l’Estat i perquè el seu rectorat és “unionista”. Elias va replicar: “El que haurien de rodejar és la Generalitat, que és qui ens finança malament”. Guàrdia, en el que es pot llegir com una referència velada a aquesta polèmica, afirma al seu comunicat que com a rector serà “garant d’allò que l’actual moment polític ha posat en perill: escoltar l’altre i tenir un profund sentit democràtic de la vida pública”.

El catedràtic de metodologia de les ciències de comportament a la Facultat de Psicologia diu també que les eleccions “han de ser un model de gestió i de comportament ètic i responsable”, que no es converteixin en un “enfrontament”.

Sigui qui sigui el pròxim rector, també haurà de gestionar la universitat després de la pandèmia i la manca de finançament del conjunt del sector universitari.