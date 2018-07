Joan Torrella serà el nou director de Turisme de Barcelona

Joan Torrella, director de Turisme de l'Ajuntament de Barcelona, serà el nou director general de Turisme Barcelona. El president del consell executiu, Joan Gaspart, i el regidor de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona han anunciat el relleu al capdavant de la institució després de la dimissió el passat febrer de Jordi William Carnes. Carnes va deixar l'entitat després que sortís a la llum una auditoria feta pel consorci que avisava d’irregularitats i despeses no justificades relacionades amb allotjaments, viatges i dietes durant la seva gestió, tot i que l'entitat va voler desvincular la seva marxa d'aquest fet.

La designació de Torrella encara no és ferma, perquè ha de ser aprovada pel Consell General, presidit per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; però la proposta ha estat consensuada entre l'entitat i el consistori. "És una persona molt capacitada, pot ser un gran director general i tindrà un equip excepcional", ha assegurat Gaspart. "Pensem que Torrella està cridat a ser el líder de l'equip", ha assegurat Colom que ha destacat que es tracta d'una persona que coneix tant el funcionament de l'entitat, com el de l'ajuntament i les institucions públiques i que és expert en promoció econòmica. Torrella és el director de Turisme del consistori i forma part del consell executiu del consorci des del 2008.

Respecte de les presumptes irregularitats en l'anterior Mandat, Gaspart ha explicat que ja tenen sobre de la taula els resultats de l'estudi encarregat per analitzar-les, tot i que no ha volgut explicar els resultats. "No volem escapolir responsabilitats", ha assegurat Gaspart, que ha dit que necessiten un temps per analitzar les conclusions i que les presentaran a finals d'aquest mes.

Canvi en els estatuts

L'arribada del nou director general coincidirà amb l'inici d'una revisió dels estatuts del consorci. Colom ha explicat que l'entitat, que va néixer després dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, ha guanyat en experiència i s'ha convertit en un referent, però tot i la llarga trajectòria, "ha de capaç de reinventar-se per continuar gestionant la promoció turística de la ciutat". També s'està elaborant un reglament de transparència.

Gaspart també ha explicat que hi haurà un canvi en la secretaria jurídica del consorci que passarà a ocupar Ignasi Toda. "Tindrem un nou director general potent, consensuat i que farà que la casa pugui continuar caminant endavant amb un gran equip", ha assegurat.

Gaspart i Colom també s'han referit a les dades que va fer públiques ahir dijous el Gremi d'Hotelers de Barcelona, i que asseguraven que s'havia produït un descens del 3% en l'ocupació a la ciutat, tot i que amb posicions molt diferents. Colom ha restat importància al descens i ha assegurat que l'activitat turística de Barcelona està "consolidada". "Quan s'està a dalt de tot és més fàcil baixar una mica que tornar a pujar", ha explicat el regidor de l'Ajuntament.

En canvi, Gaspart ha volgut deixar clar que la "baixada de preus i ocupació és real", tot i que ha assegurat que no es tractava d'una situació "tràgica" i ha volgut posar en valor el treball de l'Ajuntament per lluitar contra els pisos turístics il·legals. "És la ciutat que més està treballant en el món contra els pisos turístics il·legals", ha dit insistint en la necessitat de continuar prenent mesures en aquest sentit.