La consellera d'Agricultura es fa un embolic en la defensa de la llet crua

Embolic amb les declaracions de la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, que avui, en un entrevista a RAC 1, ha assegurat que "no hi ha perill en absolut" en el fet de consumir llet crua de vaca i que la gent que en vol adquirir ja sap que l'ha de bullir abans de prendre-la. La consellera, però, ha defensat que beure aquesta llet té "el mateix risc" que menjar-se "una cuixa de pollastre que porta quatre setmanes a la nevera", sense puntualitzar que aquest risc es donaria només si no es prenguessin mesures com bullir la llet abans de consumir-la, que és el que volia explicar, segons han detallat fonts de la conselleria. De fet, Jordà ja va fer una comparació similar divendres, quan, preguntada pel possible risc sanitari de beure llet crua, va defensar: "Si la gent no fa les bones pràctiques que ha de fer amb qualsevol aliment, és obvi que potser agafarà un mal de panxa", i va posar l'exemple d'obrir la nevera i menjar-se un salmó caducat.

La consellera, de fet, va penjar fa uns dies una foto seva a Twitter bevent un got de llet crua i destacant-ne el "valor biològic i gustatiu". Ho va fer després que s'hagi aprovat el decret que en permet la venda directa.

Jordà ha defensat el decret aprovat per la Generalitat per permetre la venda de llet crua, després de 28 anys en què ha estat prohibida, i ha insistit que el consum d'aquest producte no suposa cap risc, perquè té "garanties sanitàries absolutes".

Segons Jordà, la decisió de permetre la venda de llet crua respon a les "millores tecnològiques" que les explotacions ramaderes de Catalunya han fet els últims anys, amb uns controls "extrems" per part de la Generalitat que garanteixen que Catalunya és un "espai lliure de qualsevol malaltia".