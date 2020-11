Aturat el nomenament de l'inspector dels Mossos Jordi Arasa com a cap dels Tedax

Fa dos dies es va difondre que l'inspector dels Mossos d'Esquadra Jordi Arasa havia sigut nomenat cap dels Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius (Tedax). Tot i que llavors la policia catalana va assegurar que Arasa ocupava aquest càrrec des de feia unes setmanes, el procediment per fer-ho efectiu no s'havia acabat. Ha sigut el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, qui ha destapat aquest divendres en una entrevista a Planta baixa de TV3 que el nomenament d'Arasa com a cap dels Tedax estava aturat. L'expedient "no està executat ni signat", ha explicat Sàmper. Fonts dels Mossos han confirmat que el procediment administratiu no s'havia completat perquè s'estava a l'espera d'avaluar la idoneïtat d'Arasa per al nou càrrec.

L'embolic s'ha generat perquè, efectivament, fa unes setmanes es va proposar a Arasa ser el cap dels Tedax. La plaça s'assignava a un inspector dels Mossos per un procés de lliure designació, cosa que implica, segons fonts coneixedores, que se li podia donar directament a Arasa i que també se li hauria pogut retirar. Però el nomenament d'Arasa encara no s'ha formalitzat perquè s'està tramitant. Ara queda el dubte de si arribarà a assumir el càrrec o si mai tindrà el vistiplau que li falta per ocupar-lo. Sàmper ha qüestionat la idoneïtat de l'inspector: ha recordat que estava pendent del recurs contra una condemna per la qual, si és ferma, "no podria tenir" el lloc de cap dels Tedax. La sentència de l'Audiència de Barcelona, que li imposa dos anys i quatre mesos de presó, estableix que no podrà fer de policia durant el temps de condemna.

Fa un any Arasa va aprovar la promoció per ascendir a inspector. Poc després del judici pel qual ha acabat condemnat, va ser nomenat cap de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) a Barcelona. Fins llavors n'havia sigut el subcap. El càrrec el va mantenir fins que va sortir la sentència de presó pels cops de porra en el desallotjament del 15-M de la plaça Catalunya. Arasa va recórrer la condemna al Tribunal Suprem, que encara s'hi ha de pronunciar. Però l'endemà de la sentència va ser apartat dels antiavalots. L'aleshores cap dels Mossos, el comissari Eduard Sallent, va anunciar que deixaria de fer ordre públic i que havia de decidir quina destinació tindria ara.

Fa dos dies, quan es va difondre que Arasa seria el nou cap dels Tedax, la policia va desvincular el canvi amb el retorn del major Josep Lluís Trapero com a cap dels Mossos.