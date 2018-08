Jordi Graupera arribarà fins al final de les primàries de Barcelona encara que no s'hi sumi tot l'independentisme

L'impulsor de Primàries Barcelona, que té l'objectiu de bastir una llista unitària independentista de cara a les eleccions municipals de 2019, Jordi Graupera, es presentarà i arribarà fins al final del procés encara que no tots els partits sobiranistes s'adhereixin a la iniciativa. Segons ha confirmat a l'ARA, després de segellar un acord amb l'ANC perquè l'entitat independentista s'impliqui en el projecte, deixarà la seva tasca d'organitzador i passarà a ser candidat quan es formalitzin els terminis. En aquest sentit, ha assegurat que lluitarà per ser l'alcaldable a l'Ajuntament de Barcelona sorgit d'aquest procés de primàries, amb independència que el PDECat, ERC i la CUP se sumin o no a la iniciativa.

La intenció inicial de Graupera era aconseguir una candidatura "guanyadora" que deixés enrere les múltiples opcions sobiranistes, però ara està disposat a aspirar a l'alcaldia sense haver aconseguit que la resta de formacions renunciïn a les seves sigles. Deixa clar que si no s'assoleix la llista veritablement unitària és perquè els partits no han volgut i, si no guanya les eleccions, es conformarà doncs amb repartir-se regidories de l'oposició.

Fins ara tant el PDECat com ERC i la CUP han fugit d'estudi i els republicans i els anticapitalistes són els que amb més contundència han rebutjat implicar-se a les primàries. La formació liderada per David Bonvehí ha mostrat més dubtes i Graupera espera que amb el procés engegat es pugui anar fent pressió perquè els partits es vegin abocats a presentar-s'hi. "Sabem que les direccions seran l'última fitxa del dòmino a caure", ha reiterat en diverses intervencions. En la roda de premsa d'aquest dijous des de la seu de l'ANC, ha fet una crida a la militància de les formacions perquè es registrin com a votants del cens que s'obrirà a partir de dilluns a la web 'www.primariescatalunya.cat'.

Respecte a la Crida Nacional per la República, impulsada per Carles Puigdemont i Jordi Sànchez, es constituirà com a partit a partir de l'octubre. Un termini, però, que no és incompatible amb el procés de presentació de candidatures a les primàries, que, en el cas de Barcelona, s'allargarà fins al 31 d'octubre. Això permetrà que l'espai liderat per l'expresident pugui decidir si finalment se suma a aquest procés. Una de les persones que veu amb bons ulls aquesta idea és el president de la Generalitat, Quim Torra. En tot cas, des del moviment que encapçala Graupera es continua obrint la porta tant a ERC com a la CUP.

Graupera està alleujat després d'aconseguir que l'ANC posi tots els seus "recursos tècnics i humans" per organitzar les primàries a Barcelona, perquè així pot deixar de ser l'impulsor i donar versemblança a la seva candidatura. Fins ara el projecte s'havia relacionat amb la seva figura i podia generar dubtes que pogués competir en igualtat amb altres aspirants. A hores d'ara, hi ha fins a set persones disposades a concórrer en aquest procés a la capital catalana, més enllà de Graupera i el delegat de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell, que sospesa també fer el pas.