“No tenim prou percepció del risc dels nous coronavirus”

Qualsevol animal és, en potència, candidat a ser portador d'un virus. Això no vol dir que el transmeti o que la malaltia que provoqui sigui especialment greu. Però si es pressiona un sistema natural que havia estat al marge de l'activitat humana, les probabilitats que nous virus i noves malalties ens afectin són molt més altes. I que siguin greus, com en el cas del SARS-CoV-2. Molt probablement, explica Jordi Serra-Cobo, investigador de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio), aquest és l'origen de la pandèmia causada pel covid-19. Serra-Cobo, que aquest dimecres ha exposat les seves línies de treball en el simposi sobre covid-19 organitzat per l'Institut d'Estudis Catalans, entén que la pandèmia era inevitable. "Estàvem avisats", assegura l'investigador.

Serra-Cobo porta més de vint anys investigant zoonosis –malalties d'origen animal– causades per virus. Entre els seus treballs destaquen el seguiment de virus en colònies de ratpenats a Catalunya, les Balears, l'Aragó i el nord d'Àfrica. És així com va demostrar per primera vegada que els ratpenats d'aquestes àrees poden ser portadors del virus de la ràbia sense que els provoqui cap augment de mortalitat. I el que és més important, que les probabilitats de transmissió són pràcticament "nul·les". "Els nostres ratpenats viuen sobretot als arbres, a les esquerdes dels cingles rocosos o en coves". Tot i que n'hi ha, pocs individus s'han adaptat a viure a les teulades de les cases. "Si no els molestes no hi ha cap possibilitat de transmissió", afirma. També ha verificat que una única colònia pot cruspir-se de 25 a 35 tones d'insectes, sobretot mosquits.

Una situació contrària

Justament la situació contrària és la que es viu als països del sud-est asiàtic. Juntament amb l'Àfrica central i l'Amèrica central fins a l'Amazones, són les tres regions del planeta on hi ha més biodiversitat de ratpenats i on la pressió demogràfica és més important. "Hi ha més densitat de població i consegüentment més risc de contacte". També hi ha més varietat de coronavirus, sobretot de les formes alfa i beta, que són les que afecten els humans.

La pressió demogràfica es tradueix en invasió o destrucció de l'hàbitat natural, bàsicament per interessos econòmics. Però també hi influeixen tradicions culturals lligades a l'alimentació, com el consum d'animals exòtics. Algunes espècies de ratpenat formen part de la dieta d'aquestes regions. Si afegim que el covid-19 "ha viatjat en tren i avió a tot el món" des de Wuhan, un dels centres neuràlgics de la Xina, tenim l'explicació "més plausible" sobre l'origen d'una pandèmia que estava "més que anunciada".

Si aquest virus s'ha expandit arreu del món, altres també poden fer-ho JORDI SERRA-COBO Investigador

"En vindran més", afegeix Serra-Cobo. "Si aquest virus s'ha expandit arreu del món, altres també poden fer-ho". De fet, adverteix: "Ja ho estan fent i no som prou conscients del risc que significa". Posa com a exemple els casos de la SARS i la MERS, però també altres com el dengue, el Zika, el chikungunya, l'Ebola o fins i tot la malària. Els animals intermediaris, sobretot mosquits, "també viatgen".

L'exemple més recent entre nosaltres és el mosquit tigre, que va arribar fa una desena d'anys a Sant Cugat i des d'allà es va estendre per tot Catalunya. "Avui sabem que el mosquit tigre pot ser portador de coronavirus".

No només això. Els coronavirus també es poden trobar en petits rosegadors com els ratolins. I de virus infectius, en mamífers més grans com el porc senglar, animal que també monitoritza Serra-Cobo. "El 50% dels senglars de Catalunya estan infectats pel virus de l'hepatitis E". Aquest virus també és d'origen asiàtic.