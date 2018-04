Un grup d'escoltes, intoxicats per monòxid de carboni a Sant Hilari Sacalm

Un total de 41 joves, 35 menors d'edat i sis monitors, s'han vist intoxicats per monòxid de carboni aquest diumenge a la matinada en una casa de colònies als afores de Sant Hilari Sacalm. El grup estava format per 57 menors d'edat d'entre 11 i 17 anys i per 11 monitors majors d'edat, tots ells membres d'un agrupament escolta de Viladecans.

Un dels responsables sembla que és qui ha donat l'avís d'emergència als Bombers de la Generalitat, a les 02.16 h, després de veure unes quantes persones marejades. Els afectats han sigut traslladats a diferents centres hospitalaris de la zona, tot i que sembla que cap d'ells ha patit una intoxicació greu. La resta dels joves que han resultat il·lesos, un total de 27 persones, han sigut traslladats al Pavelló Municipal de Sant Hilari Sacalm, on han sigut atesos i han passat la nit.

Tot apunta a què els menors "aniran rebent l'alta mèdica dels respectius centres en els quals han estat atesos al llarg de les pròximes hores".



Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les causes del succés, encara que la principal hipòtesi és que la intoxicació per monòxid de carboni ha estat provocada per la instal·lació d'un grup electrogen a la planta baixa de la casa.

Fins al lloc dels fets s’han desplaçat 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat, 10 patrulles dels Mossos d’Esquadres i 11 unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Entre tots els vehicles s’ha traslladat els joves fins a centres hospitalaris per rebre la primera assistència i fer una valoració del seu estat de salut.