Juana Rivas es torna a negar a entregar els seus fills després de denunciar el pare per maltractament

Juana Rivas no va entregar els seus fills, de 12 i 4 anys, a la seva exparella, l'italià Francesco Arcuri, i ha interposat una denúncia a la policia italiana per presumptes maltractaments del pare al fill petit. Segons l'acord provisional, la granadina havia de lliurar diumenge els nens al seu pare, resident al municipi de Carlofonte, en una petita illa a prop de Sardenya. Tot i això, Rivas ha decidit quedar-se amb els nens al domicili d'una amiga seva a prop de Càller, la capital de Sardenya, i es nega a deixar que tornin amb el pare fins que un jutge italià no l'obligui a fer-ho.

La nova denúncia de la mare té lloc perquè, quan divendres passat la seva exparella li va entregar els nens, el fill petit presentava un hematoma a la part baixa de l'espatlla. Segons han relatat fonts jurídiques a Efe, aquest cop es deu al maltractament per part del pare, que hauria llançat el nen contra una paret quan li insistia que no es podia adormir.

Arran de la denúncia, segons aquestes fonts, els Carabiners italians van conversar amb els nens en solitari. Juana Rivas va decidir no entregar els fills com a "mesura de precaució" i ha informat les autoritats competents de "la situació d'urgència".

Les mateixes fonts jurídiques han explicat que Rivas té dret a estar amb els seus fills set dies consecutius a la setmana mentre sigui a Itàlia i que fins ara només ho havia fet el cap de setmana, per la qual cosa "està fent ús d'aquest dret". Tot i això, matisen que els nens han d'assistir a l'escola i, per això, la mare els hauria d'haver entregat perquè puguin anar a l'escola de Carloforte, on resideixen habitualment.

Per la seva banda, Francesco Arcuri ha denunciat Juana Rivas a la Fiscalia italiana per no rebre els seus fills en el termini acordat. El seu advocat, Enrique Zambrano, ho ha justificat dient que s'han incomplert els acords de guàrdia i custòdia i ha negat les acusacions de violència. Zambrano ha recordat que es tracta de la sisena denúncia que Rivas interposa contra Arcuri a Itàlia i ha lamentat que la veïna de Maracena "aprofiti qualsevol accident domèstic" per injuriar i denunciar la seva exparella.

Juana Rivas va ser condemnada a Espanya a cinc anys de presó el juliol passat per dos delictes de sostracció de menors després d'estar prop d'un mes en parador desconegut amb els seus fills per evitar haver d'entregar-los a Arcuri.