L’Audiència de Barcelona ha començat a jutjar aquest dilluns un extreballador de la residència Itaca d’Arenys de Mar acusat de pegar i violar diverses àvies en una sola nit, la nit de Nadal del 2015. “La meva mare tenia la cara com un mapa i no articulava ni una paraula, estava en xoc”, ha explicat la filla d’una de les pacients presumptament agredida, que va morir d’un infart poc després dels fets. L’home, que treballava com a auxiliar al centre i s’enfronta a una condemna de 79 anys de presó, és a la presó des del moment de la seva detenció.

L’acusat ha assegurat que no recorda res d’aquella nit. Ha explicat que normalment no treballava en el torn de nit, però que en aquesta ocasió l’havien avisat que hi anés perquè faltaven alguns companys. Ha explicat que aquella tarda va estar consumint alcohol i cocaïna, que no sabia ni com havia arribat a la residència i que només recorda despertar-se l’endemà a casa dels seus pares. “¿Què en pensa dels fets que li atribueixen?”, li ha preguntat la seva advocada, que és a l’única a qui ha contestat. “No m’ho puc creure, són barbaritats, és una cosa molt greu i a mi no m’entra al cap”, ha contestat l’home.

Els familiars de les víctimes que han declarat com a testimonis han criticat el centre per minimitzar el que havia passat. Els fills de la dona que va morir al cap de pocs dies dels fets han assegurat que, la primera vegada que els va trucar, la direcció de la residència els va comunicar únicament que la seva mare havia patit “un petit cop a l’ull” perquè havia caigut i que no va ser fins més tard que els van dir que se l’emportaven a l’hospital per fer-li un reconeixement forense.

“Tots els pacients n’estaven encantats”

La directora de la residència, que és un centre concertat amb la Generalitat, ha assegurat que un treballador del centre va estar sempre a disposició de les famílies i que se’ls va oferir assistència psicològica. La responsable ha explicat que va tenir coneixement dels fets l’endemà, quan va entrar el torn nou. “El que va aparèixer aquell moment no tenia res a veure amb altres situacions que ens havíem trobat”, ha explicat. La directora també ha dit que l’acusat “era un fisioterapeuta formidable i tots els pacients n’estaven encantats”.

Després de tenir coneixement dels fets, la directora va trucar a l’acusat i va demanar-li que no tornés a treballar “fins que no s’aclarís tot”. Ha assegurat que fins a aquell moment tenia plena “confiança” en l’home.