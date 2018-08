Juha Kaakinen: “El ‘housing first’ no serveix de res si no hi ha parc d’habitatge públic”

Mentre a la resta de la Unió Europea el sensellarisme creix, segons el darrer estudi de la Federació Europea d’Entitats que Treballen amb els Sensellar (FEANTSA), Finlàndia s’ha mogut en sentit oposat. Entre el 2010 i el 2016 en punts com el Regne Unit el sensellarisme creixia un 134%, però a Finlàndia queia un 35% i actualment quasi no hi ha el perfil de persona que viu al carrer. El projecte housing first, que consisteix a donar pis als sensellar més cronificats, és un dels principals responsables d’aquest èxit, tot i que no l’únic. Catalunya i Barcelona s’hi han inspirat. Juha Kaakinen, a través de l’entitat Y-Foundation, que dirigeix, va ser-ne un dels impulsors.

El model housing first ja existia als Estats Units. Us hi vau inspirar, a Finlàndia?

No ens va influir. Vam analitzar un grup de persones sense llar que no tenien prou ajudes i vam convèncer el ministre de Finances per canviar el sistema i proveir els sensellar de pisos individuals. Després en vam dir housing first, i no va ser fins que vam buscar-ho a internet que vam veure que ja existia als Estats Units. Però hi ha unes quantes diferències: allà, per exemple, hi ha un equip professional específic que dona suport als sensellar que van als pisos, mentre que a Finlàndia se’n poden ocupar els serveis socials, perquè a Europa són més potents.

¿Creu que el model pot funcionar en països com ara a Catalunya?

Pot funcionar a tot arreu. El que passa a l’estat espanyol i en altres països com Irlanda o Austràlia és que no hi ha prou parc d’habitatge públic. És per això que alguns experiments són molt petits. Sense parc d’habitatge públic, el model housing first no serveix de res. A Finlàndia el nostre govern porta 30 anys construint i comprant habitatge públic, amb l’ajuda de les entitats. Aquesta és la principal eina contra l’exclusió habitacional.

¿Quan va arribar la Y-Foundation a la conclusió que donar un pis a un sensellar era la millor opció?

Des del 1985 treballem en aquest sentit, però va ser el 2007 quan vam analitzar a fons el problema a Finlàndia i, amb suport, vam entendre que les solucions temporals no servien per als més vulnerables i per als sensellar de llarg termini, que primer havíem de canviar la idea que es tractava d’una escala de fites. Una llar és el que necessita i vol un sensellar, i no se l’ha de guanyar solucionant els altres problemes abans de tenir un pis.

Tot i que el sensellarisme ha minvat molt a Finlàndia, encara hi ha 6.644 persones sense casa en un país que té cinc milions i mig d’habitants. Per què?

A Finlàndia la nostra definició de sensellar inclou persones que viuen temporalment amb els seus amics i familiars, un perfil que en realitat representa un 84% dels nostres sensellar. En canvi, en molts països només compten els que dormen al carrer, però nosaltres ja no tenim aquests tipus de perfil, de persones que es veuen obligades a passar la nit al ras.

Per què una solució que sembla tan senzilla com donar un pis a un sensesostre costa tant d’adoptar a la resta de països?

Falta voluntat política. Molts diuen que el housing first és car, però encara és més car no resoldre el problema dels sensellar. A més, en molts països hi ha la visió que els que són sensellar tenen la culpa de ser-ne i per tant no mereixen tenir un habitatge. Des del meu punt de vista, es tracta d’una actitud falsa i èticament inacceptable.

L’Ajuntament de Barcelona creu que una de les claus de Finlàndia és que l’estat s’hi va involucrar. Hi està d’acord?

És cert que és un problema nacional i per tant l’estat s’hi ha d’implicar, però a la pràctica les autoritats locals tenen la clau de les solucions. Poden decidir si es construeix habitatge social o de lliure mercat.